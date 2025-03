Prefeito Zequinha Lima toma medidas urgentes após fortes chuvas na cidade de Cruzeiro do Sul

O Prefeito César Andrade aproveitou o ponto facultativo desta Terça-feira (04), para realizar uma vistoria para a construção do projeto que prevê a aplicação de revestimento asfáltico em ruas do município. A pavimentação será possível graças a uma emenda do deputado federal Zezinho Barbary, garantindo mais infraestrutura e qualidade de vida para os moradores.

Durante a inspeção com os engenheiros, o gestor municipal destacou a importância da obra para a mobilidade urbana e o desenvolvimento da cidade. “O asfaltamento dessas vias representa um avanço para Porto Walter. Além de melhorar o tráfego, vai trazer mais conforto e segurança para nossa população. Estamos na fase inicial de construção do projeto, apresentação para posterior licitação, enfim, vistoriar para vir a burocracia. Já temos o recurso garantido”, afirmou.

O investimento permitirá a recuperação e pavimentação de diversas ruas, beneficiando diretamente moradores e comerciantes que enfrentam dificuldades, principalmente no período chuvoso. “Barbary foi prefeito e sabe como as prefeituras funcionam. Ele está trabalhando para ajudar as cidades do Acre a crescerem e se desenvolverem”, reconheceu o gestor.