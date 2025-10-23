Tudo Sobre Política II
Prefeito Zequinha Lima supervisiona avanço das obras de asfaltamento em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, em parceria com governo do Estado, está intensificando as obras de asfaltamento e infraestrutura nas áreas urbana e rural do município. Nesta quinta-feira, 23, o prefeito Zequinha Lima supervisionou os trabalhos.
Entre as obras em destaque, está o asfaltamento do ramal da Gazin, localizado no bairro Miritizal, onde são aplicados cerca de 500 toneladas de asfalto ao longo de 1,7 quilômetro.
Zequinha ressaltou a continuidade do programa de asfaltamento na região. “Estamos avançando com nosso projeto. O Miritizal é uma área muito povoada e, se a chuva nos ajudar, iremos fazer pelo menos 1.700 metros de asfalto aqui no Miritizal.
O trabalho da prefeitura é contínuo. Em quatro anos, ainda teremos oportunidades para avançar, e nossa meta de 50 quilômetros de asfalto está em andamento,” afirmou.
Moradora do Miritizal há 40 anos, Ivone Ferreira dos Santos expressou sua satisfação com a obra. “Está muito boa. Antes, quando chovia, a situação aqui era complicada, mas agora vai melhorar muito,” destacou.
Lorenza Alves, que vive no bairro há 11 anos, compartilhou suas experiências enfrentando as chuvas. “Quando chovia, precisava sair com sacolas nos pés para não molhar a roupa. Agora, com a obra, a situação melhorou bastante. Esperei muito tempo por isso, mas graças a Deus, finalmente chegou a oportunidade,” celebrou.
Ramal do Badejo
A prefeitura também está atuando no Ramal do Badejo com homens e máquinas. Os serviços incluem terraplanagem , drenagem e a colocação de camada vegetal em vários trechos da via.
Cidade
Na cidade a Prefeitura de Cruzeiro do Sul já asfaltou sete ruas e o trabalho prossegue.
Prefeitura de Rodrigues Alves realiza atividade alusiva ao Outubro Rosa no Centro de Convivência do Idoso
Assessoria – A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quarta-feira, 22, uma atividade especial no Centro de Convivência do Idoso, em alusão ao Outubro Rosa, campanha nacional que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
O encontro reuniu usuários do centro e profissionais da saúde para um momento de diálogo, aprendizado e conscientização sobre os cuidados com a saúde da mulher. Durante a programação, foram realizadas palestras educativas, dinâmicas e orientações sobre o autocuidado, além de informações sobre a rede municipal de atenção à saúde.
A ação teve como objetivo fortalecer o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde e a valorização da vida, levando informação e incentivo à prevenção para o público participante.
O Outubro Rosa é um movimento que busca alertar a sociedade sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e, mais recentemente, também do câncer de colo do útero. Em Rodrigues Alves, a Secretaria de Saúde vem desenvolvendo diversas atividades em alusão à campanha, tanto na zona urbana quanto nas comunidades rurais.
Com iniciativas como esta, a Prefeitura reafirma seu compromisso com o bem-estar da população, promovendo ações educativas e preventivas que contribuem para uma cidade mais saudável.
