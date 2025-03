Prefeito Zequinha Lima segue monitorando as áreas afetadas pela cheia do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul

A prefeitura segue monitorando as áreas afetadas pela cheia do Rio Juruá. Na medição das 18 horas desta sexta-feira, 14, o nível chegou a 13,40 metros. A cheia tem provocado alagamentos em diversos bairros, mas até o momento não foi necessário a retirada de nenhuma família das residências. O prefeito Zequinha Lima, acompanhado pelo vereador Zé Roberto, vistoriou as áreas alcançadas pelas águas, como o bairro Miritizal, onde mora o parlamentar.

Durante a visita, o prefeito conversou com os moradores da região e garantiu que a prefeitura está de prontidão para retirar, abrigar e dar a assistência necessária.

“Após um longo dia de compromissos no gabinete, me juntei ao vereador Zé Roberto para uma missão importante. Viemos até o bairro Miritizal, onde ele mora, para vistoriar os pontos de alagamento causados pela cheia do Rio Juruá, que tem afetado muitas famílias da região.É essencial estarmos presentes e atentos às necessidades da comunidade, especialmente em momentos como este. Juntos, buscamos encontrar soluções para apoiar os moradores que estão sofrendo com essa adversidade. Agradeço ao Zé Roberto pela parceria e a todos que nos receberam. Vamos trabalhar para trazer melhorias”, afirmou o prefeito.