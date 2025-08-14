Tudo Sobre Política II
Prefeito Zequinha lima repassa R$ 100 mil para Casa de Recuperação Reviver em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A prefeitura de Cruzeiro do Sul repassou R$ 100 mil para a Casa terapêutica Reviver, localizada na comunidade Pentencoste, que atua na recuperação de dependentes químicos. O valor será utilizado para melhorias do espaço que atualmente atende 28 homens. O termo de cooperação foi assinado nesta quarta-feira,14, pelo prefeito Zequinha Lima, deputado federal Eduardo Veloso, autor da emenda que garantiu os recursos, e o diretor da instituição,pastor Elians Monteiro.
Ele destacou a importância das parcerias para a continuidade das ações junto ao seu público alvo. “A importância dessa assinatura, dessa parceria, dessa emenda não tem nem como mensurar, porque vai nos proporcionar mais dignidade. Nesse momento não só atuamos na área do SUS como do SUAS e tendo o apoio da prefeitura, dos parlamentares nos ajudando, fomentando, direcionando o recurso necessário, nós estaremos não só implementando as políticas da área como efetivando-as e isso repercute para o bom andamento da saúde e do social no nosso município assistindo de forma bem melhor a comunidade, as famílias e de forma individual o nosso residente. Isso é política pública em tempo real.”
O deputado federal Eduardo Veloso, agradeceu o prefeito Zequinha pelo olhar especial às causas sociais e enfatizou que continuará destinando recursos para essa área. “Nós ficamos muito grato ao prefeito Zequinha pelo olhar especial às causas e essa parceria com o deputado Clodoaldo, de estarmos olhando para aquelas pessoas que às vezes não tem uma esperança, são pessoas que vêm das drogas, que vêm da rua, que têm o alcoolismo, e aqui elas passam a ter uma esperança de um futuro melhor. É para isso que estamos trabalhando, sao 100 mil reais que vai poder contribuir com o bem-estar desses 28 homens que estão aqui.”
O prefeito Zequinha Lima disse que a prefeitura tem um convênio com a casa terapêutica e o valor de 100 mil reais, fruto de emenda parlamentar, é importante para o custeios da instituição.
“A Casa Reviver exerce um papel fundamental de trazer as pessoas de volta para suas famílias, para a sociedade. A gente tem um convênio, mas não é suficiente para manter a casa, então a gente procura buscar parceiros e o deputado federal Eduardo Veloso é um parceiro. Hoje nós estamos aqui assinando o termo de cooperação onde nós estamos repassando esse recurso que a casa possa administrar, para reforçar o seu trabalho e possa continuar cada vez mais esse serviço de busca ativa para tentar trazer as pessoas que estão nessa situação para serem recuperadas e serem devolvidas para suas famílias”, destacou o prefeito Zequinha.
Participaram do ato de assinatura a vice prefeita Delcimar Leite, o deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, secretários do município, vereador Keleu, pessoas internadas no local e familiares.
O deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, destacou que seu mandato é voltado para as ações sociais.
“A gente assumiu um compromisso no nosso mandato desde o início de cuidar de pessoas. Temos uma parceria com o Eduardo Veloso que a gente procura se aproximar o máximo para atender necessidade, principalmente dessas clínicas terapêuticas, as áreas sociais. Nós já colocamos aqui em Cruzeiro do Sul mais de três milhões para a área social”, pontuou.
Rodrigues Alves fortalece parceria com Defesa Civil e recebe EPIs para prevenção e combate a incêndios
(Assessoria) – Na tarde desta quinta-feira, a Prefeitura de Rodrigues Alves recebeu a equipe da Defesa Civil Estadual, consolidando mais uma importante parceria em prol da segurança e do bem-estar da população.
Durante o encontro, foram entregues Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que serão fundamentais para as ações de prevenção e combate a incêndios, além de garantir a segurança das equipes que atuam diretamente na linha de frente.
A gestão municipal reafirma seu compromisso em buscar apoio e investimentos que assegurem mais proteção, eficiência e segurança para a comunidade, valorizando o trabalho conjunto com órgãos parceiros.
Festival da Canção, viabilizado por emenda de Alan Rick, abre inscrições e oferece até R$ 10 mil em prêmios para talentos acreanos
Brasiléia marca presença e fortalece debate na 1ª Conferência Regional dos Direitos Humanos em Rio Branco
Mês da Advocacia no Acre: OAB/AC celebra agosto com agenda intensa, eventos de grande público e fortalecimento da classe
POLÍTICA
Diante de novas denúncias, André Kamai critica postura do prefeito Bocalom e volta a cobrar afastamento de secretário acusado de crimes
Kamai leu o artigo 301 do Código Eleitoral, que trata como crime o uso de violência ou grave ameaça para...
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o senador Sérgio Petecão (PSD) ao lado da prefeita de Senador Guiomard, Rosana...
“Santo do pau oco”: empresa Equilibrium detona deputado Fagner Calegário e o acusa de chantagista e mentiroso
Deputado Fagner Calegário é acusado de mentir e agir com “cara de pau”, diz empresa acreana – Foto: Sérgio Vale...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
