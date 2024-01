Prefeito Zequinha Lima reinaugura Centro de Zoonoses do município de Cruzeiro do Sul

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da secretaria municipal de saúde, reinaugurou nesta quinta-feira, 25, o Centro de Zoonoses de Cruzeiro do Sul, localizada no bairro do Areal, na Estrada Velha do Aeroporto. O valor investido na reforma estruturante foi de R$ 597.737 mil.

O prefeito Zequinha Lima anunciou que um novo serviço será feito no local: a busca e castração de animais de rua, que em seguida, serão postos para adoção, por meio de parceria com instituições protetoras dos bichos. ” É uma forma de diminuir a população de animais na rua”, pontua ele

O Centro de Controle de Zoonoses, inaugurado em 2008, desempenha papel crucial no combate à propagação de doenças como raiva, leptospirose, toxoplasmose e leishmaniose. É responsável pela vacinação antirrábica em cães e gatos, com a realização de campanhas em diversos bairros da cidade.

O centro atualmente conta com 10 funcionários, incluindo médicos veterinários, apoiadores administrativos e agentes de zoonoses com capacidade para abrigar aproximadamente 45 animais, resgatados de prédios públicos, mercados ou vítimas de maus-tratos.

Valéria Lima destacou a transformação das instalações anteriormente deterioradas em um ambiente mais apropriado para os servidores e os animais.

“Nós tínhamos um centro de zoonoses completamente deteriorado, local insalubre, escuro, onde os animais ficavam. E hoje nós entregamos um local bonito, um local com vida Aqui nós vamos ter o controle populacional desse grupo PET e vamos trabalhar também Leptospirose. Vamos fazer a vacinação antirrábica de gatos e cachorros”, explicou a secretária.

Representando as organizações Zoopets e Pata Zoo,Barbara Kelly Moura,expressou sua felicidade com o a parceria com o Centro de Zoonoses, destacando a importância da castração para controlar a população de animais de rua.

“A gente sempre lutou por isso, para que esses animais de rua fossem recolhidos, tivessem castração e isso se torna realidade. Esses animais que vivem procriando nas ruas, abandonados, agora vão ser castrados e postos para adoção, ou até mesmo serem colocados no mesmo local onde foram encontrados, mas sem procriar. Quem adotar um animal desse já vai levar para casa um animal castrado”, pontuou ela

O prefeito Zequinha Lima enfatizou a importância da melhoria na estrutura do Centro de Zoonoses, ressaltando que a obra atendeu a um pedido da comunidade e de grupos que cuidam de animais de rua. O início do processo de castração dos animais recolhidos, pontua ele, é mais ação de humanização do serviço.

“Mais uma reinauguração, mais uma obra que nós entregamos aqui para a comunidade. Eu lembro que na campanha fizemos uma reunião com um grupo de pessoas que fazem esse trabalho de cuidar dos animais e um dos pedidos que eles tinham nos feito era a melhoria das instalações. Então hoje nós estamos entregando esse espaço adequado para a equipe e os animais. O trabalho aqui é fundamental para a saúde animal e humana porque o controla doenças como a raiva, a leptospirose. Além de nós estarmos entregando as instalações totalmente humanizadas e ampliadas, estamos anunciando também o processo de castração de animais de rua que são recolhidos aqui para o centro de Zoonose. Isso diminui a quantidade de animais nas ruas, que podem até causar acidentes “, ressalta o gestor municipal.