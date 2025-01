Prefeito Zequinha Lima reforma escolas que funcionarão em tempo integral, em Cruzeiro do Sul

Para garantir escolas com estrutura adequada, a prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou nesta segunda-feira, 20, as obras de reforma das escolas de ensino fundamental Francisca Rita de Cássia Lima Pinto, no Bairro do Cruzeirão e Terezinha Saavedra, no Saboeiro, que irão receber alunos em tempo integral. O serviço inclui troca de piso, forro, cobertura, ampliação das cozinhas e refeitórios, climatização, construção de banheiros com chuveiros, dentre outras melhorias

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, o investimento na reforma das duas escolas, juntamente com a aquisição de nova mobília será superior a R$2 milhões. As obras devem durar um mês.

Aparecida Lima, diretora da Escola Francisca Rita de Cássia Pinto Lima disse que a reforma é importante para receber os alunos melhorando o processo de ensino aprendizagem. Os alunos vão permanecer no local das 7 as 14 horas.

“É muito importante essa reforma porque vai melhorar as instalações e em consequência a qualidade do trabalho, da equipe de funcionários e da comunidade escolar. Facilita também a qualidade do ensino e da aprendizagem. Essa reforma é completa e será ótimo porque temos um total de 120 alunos que ficarão toda a manhã e uma parte da tarde. Nossos sinceros agradecimentos ao prefeito Zequinha Lima que determinou nossa reforma”, relatou

Rosa Lebre, Secretária Municipal de Educação destacou o esforço para iniciar a reforma e afirmou que o planejamento é que as aulas tenham início dia 6 de março em toda a rede municipal de ensino.

“O prefeito Zequinha Lima tem pressa pela reforma dessas escolas, então semana passada conversamos com a empresa e na segunda-feira, 20, mesmo sendo feriado, a empresa já iniciou na Escola Rita de Cássia. E a partir de quarta-feira começa na Terezinha Saavedra. Vamos trocar o telhado, construir banheiros com chuveiro, reformar as cozinhas das duas escolas, ampliar para poder ter espaço para preparar o almoço e as outras duas refeições, faremos a troca do forro e telhado das duas escolas. Isso é uma obra que está prevista para término em 30 dias, pois precisamos da entrega, no máximo 27, 28 de fevereiro para iniciarmos os treinamentos pedagógicos das equipes. A gestão do prefeito Zequinha Lima está investindo mais de 2 milhões de reais nessas reformas”, pontuou a gestora

Matrículas

A Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul matriculou alunos entre os dias 6 à 10 de janeiro. Mas as matrículas continuam com as vagas remanescente até o próximo 27. Os pais interessados devem procurar as escolas mais próximas de suas residências e garantir a vaga de seus filhos.

“Eu tenho visitado as escolas e já disse que se tiver vaga a determinação do prefeito Zequinha Lima é continuar matriculando até o final do mês. Temos que ser flexíveis para não deixar alunos fora da escola.” enfatizou Rosa Lebre.