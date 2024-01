Prefeito Zequinha Lima realiza sorteio entre famílias da Casa do Papai Noel, em Cruzeiro do Sul

Assessoria – Durante o período natalino, a casa, que tem 6×7 metros, com uma sala, dois quartos e uma cozinha, tornou-se objeto de desejo de muitas famílias que não possuem casa própria. O Prefeito Zequinha Lima decidiu que a casa seria doada após o período natalino mediante um sorteio entre famílias pré-cadastradas na secretaria Municipal de Assistência Social.

A escolha se deu entre pessoas que vivem do aluguel social por terem perdido suas casas em alagamentos e desbarrancamentos, e que já possuam um terreno para receber o imóvel.

O sorteio desta casa de madeira efetivamente ocorreu na manhã desta terça-feira, 30, no gabinete do prefeito Zequinha Lima, contemplando a cozinheira Raimunda Silva da Conceição.

Dona Raimunda já teve casa própria, mas acabou a perdendo em um desbarrancamento e vive há três anos de aluguel social ” Eu já tive minha casa, mas hoje eu vivo de aluguel social e um dia a gente está num canto, outro dia está noutro, e as coisas da gente se acabam. Hoje realmente está completando sete dias, que eu estou fazendo uma campanha de oração, às três horas da manhã, e eu sabia que Deus ia me dar minha casa de volta. Porque desde o ano novo que eu pedi a Deus e ele me deu. Tenho um terreno no Vale do Buriti, onde essa casa vai abrigar a mim e meus filhos. Agradeço a Deus e ao prefeito Zequinha Lima “, contou ela.

A Secretária de Assistência Social, Delcimar Leite destacou a importância da ação, mencionando que mais de 30 pessoas em aluguel social enfrentam diversas situações.

“Fomos bem criteriosos para fazer a lista para o sorteio e eu fiquei muito pela dona Raimunda, que realmente precisa da casa”, enfatizou.

O Secretário Municipal de Obras, Josinaldo Batista, explicou como será feito o transporte da casa.

“A gente também fica muito feliz com o ato desse, de solidariedade, de humildade, sensibilidade do prefeito Zequinha. Amanhã vamos fazer visita ao local pra ver ver de que forma será possível levar a casa no caminhão Munck. A estrutura também vai ter que complementada com banheiro, porque a gente não pode entregar uma casa para uma família sem ter as instalações sanitárias. Então nós vamos ter que complementar e o prazo para a construção é de 60 dias”, explicou

O prefeito Zequinha Lima explicou que a ideia do sorteio surgiu da necessidade das pessoas que, embora possuíssem terrenos, enfrentavam dificuldades para construir suas casas devido à limitação de renda. O prefeito também anunciou um projeto de construção de casas populares, a ser iniciado ainda este ano.

“A gente sabe que muitas pessoas hoje têm o seu terreno, mas não têm condições de construir uma casa, pois a renda não permite.

Nas visitas a casa do Papai Noel as pessoas ficaram encantas com a casa que nós idealizamos. Daí, definimos pela seleção das pessoas que vivem hoje no aluguel social. Temos um número de quase 30 pessoas de aluguel social e identificamos que 9 pessoas já tinham seu próprio terreno. Decidimos convidar hoje aqui no gabinete, fazer esse sorteio, e graças a Deus, hoje a família sai daqui contemplada com uma casa. Agora é só a gente fazer a transferência da casa e em breve estaremos lá entregando a chave para que a dona Raimunda possa fazer a sua mudança, levar os seus filhos, levar as suas coisas. Nós vamos iniciar a construção das 100 casas populares. Certamente que as pessoas que já estão no Aluguel Social farão parte também desse sorteio, pois já estão dentro dos critérios. Mas à medida que avançamos, a ideia é que possamos anunciar também outras construções. Estamos em conversas, em tratativas com o Governo do Estado, para que possamos iniciar um programa de construção de casas populares via governo do estado. Então, estamos muito atentos porque sabemos que há muitas famílias que precisam de uma casa hoje e não têm a condição mínima de ter acesso a essas moradias populares”, concluiu ele.