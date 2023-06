Prefeito Zequinha Lima realiza o primeiro pagamento de insalubridade dos profissionais de saúde

Assessoria – O Prefeito do município de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, deu um importante passo para a valorização dos profissionais de saúde , ocasião em que realizou o primeiro pagamento dos servidores da saúde do município.

“É a primeira vez na história do município de Cruzeiro do Sul que é realizado este pagamento. Trata-se de um anseio muito antigo da categoria este pagamento da insalubridade. É um direito dos servidores, mas para que a prefeitura pudesse ter este recurso no orçamento, foi necessário realizar um relatório de uma técnica de segurança do trabalho classificando o valor da insalubridade por níveis de riscos. Médicos, Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde terão 20% do valor salário base incorporados. As categorias de Agentes de Zoonoses e Dentistas ficarão com o nível máximo previsto em lei, que é 40%. Mais de mil servidores da saúde receberam o benefício. A prefeitura fez a sua parte e agora estamos tendo a felicidade de realizar este primeiro pagamento”, disse a secretária municipal de saúde Valéria Lima.

Os vigias receberão 30% a mais como adicional de periculosidade. “O pagamento dessa folha estava agendado para o dia 10, mas como dia 10 é sábado, ela seria paga dia 12, conforme as conversas que tínhamos feito com os sindicatos”, explica.

Segundo a secretária, este primeiro pagamento foi realizado por meio de folha suplementar, como forma de adiantar o pagamento para a véspera do feriado. A partir do próximo mês o adicional de insalubridade será incorporado ao salário. “A gestão do prefeito Zequinha Lima é pautada no compromisso, transparência e dedicação com os servidores. Conforme o combinado, antecipamos o pagamento da insalubridade devido aos feriados”, concluiu a secretária.

“É uma conquista de uma batalha de muito tempo dos servidores da saúde, que foi possível graças a essa da gestão de realizar o relatório necessário. Nosso objetivo é sempre valorizar os servidores e temos feitos todos os esforços esse sentido”, disse o prefeito Zequinha Lima.