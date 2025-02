Prefeito Zequinha Lima realiza mutirão de atendimento Social no Ramal 3, em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou, nesta sexta-feira, 21, um mutirão de atendimento social na Escola Norberto Assunção, localizada no Ramal 3, na Vila Santa Luzia, na BR-364. A ação, que contou com a presença do prefeito Zequinha Lima e do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, teve como objetivo a emissão de CPF e o atendimento do Cadastro Único, essencial para quem busca acessar benefícios como o Bolsa Família.

Além dos serviços citados, o evento também proporcionou aos cidadãos acesso a uma série de outros atendimentos importantes. O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS, ofereceram orientações e serviços relacionados ao Benefício de Prestação Continuada -BPC.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura para garantir que as famílias de baixa renda, principalmente as que residem em áreas rurais, possam atualizar seus dados no Cadastro Único e, assim, continuar acesaando os benefícios do programa. Uma das dificuldades enfrentadas pelas famílias dessas localidades é o deslocamento até a cidade para realizar esses serviços, o que torna ações como esta essenciais para a inclusão social.O atendimento foi bem recebido pela comunidade local, como destacou Rosilene Benício, moradora do Ramal 11, que comentou sobre a importância da ação.

“Vim fazer o recadastramento do Bolsa Família. É muito importante, porque pra gente ir lá na cidade é muito difícil. Principalmente agora que é época de inverno. Para ir até lá, saio de casa às 02 horas da madrugada. Com certeza ficou bem mais fácil”, destacou.

Lute Miranda dos Santos, líder comunitário da Associação União dos Ramais, também expressou sua gratidão à Prefeitura: “A gente agradece muito a prefeitura por ter trazido esse atendimento pra nós aqui dentro da comunidade. O prefeito Zequinha Lima está de parabéns por ter trazido a Receita Federal para tirar o CPF e permitir que todos façam o seu cadastramento”, disse.

A coordenadora do programa Bolsa Família, Rosa Lima, destacou que a escolha do local foi estratégica, considerando a localização central da Escola Norberto Assunção, que atende a cerca de 15 comunidades do entorno. “A escolha deste local foi essencial, pois facilita o acesso para muitas famílias, principalmente nesta época de inverno”, explicou.

O prefeito Zequinha Lima, que acompanhou o mutirão, ressaltou a importância de descentralizar os serviços. “É mais fácil a Prefeitura chegar até aqui, na comunidade rural, do que os moradores virem até a cidade. Muitas pessoas precisam fazer o recadastramento do Bolsa Família e, se não o fizerem, podem perder o benefício. Por isso, trouxemos nossa equipe para atender a essas famílias. O importante é estar próximo das pessoas, ouvindo suas necessidades”, afirmou.

Nicolau Júnior, presidente da ALEAC, também fez questão de ressaltar o apoio ao trabalho da Prefeitura. “Estou sempre à disposição dos prefeitos e, como presidente da Assembleia Legislativa, é um prazer apoiar ações como essa. Mesmo com as dificuldades do inverno, a prefeitura está aqui, atendendo e cadastrando as pessoas, garantindo que elas recebam os benefícios que têm direito. Parabéns ao prefeito Zequinha Lima e a toda a equipe envolvida nesse trabalho”, disse.

No sábado, 22, a ação será levada para a Vila Assis Brasil, na Escola Manoel Braz de Melo, onde mais moradores poderão ser atendidos e garantir seus direitos à assistência social.

As ações atendem às necessidades de atualização do Cadastro Único para as famílias de baixa renda que necessitam do CPF, incluindo as crianças, para continuar a acessar os benefícios do programa.

Sandra Soriano, coordenadora do Cadastro Único e do Bolsa Família, enfatizou a importância do mutirão. “ A partir de 28 de fevereiro, nosso sistema ficará fora do ar por 15 dias para essa atualização. Com as mudanças na plataforma, é imprescindível que todas as famílias que já estão no cadastro, ou que desejam se inscrever, tenham o CPF, bem como todos os membros da família. Atualmente, muitas famílias possuem apenas a certidão de nascimento ou documentos de identidade dos integrantes, mas essa nova plataforma exigirá que todos tenham o CPF, incluindo crianças”, afirmou.

Ela também mencionou a parceria com a Receita Federal. “Desde 2016, a maioria dos novos registros de nascimento já inclui o CPF. No entanto, ainda existem pessoas, especialmente jovens e adolescentes, que não possuem esse documento. Por isso, o mutirão é uma iniciativa da assistência social da prefeitura junto com a Receita Federal para priorizar o atendimento a essas famílias”, acrescentou.