Prefeito Zequinha Lima realiza entrega a ganhadores do IPTU Premiado, em Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – Nesta quinta-feira, 8, prefeitura de Cruzeiro do Sul entregou a premiação da campanha do IPTU premiado de 2023. Os prêmios foram entregues através do valor correspondente em dinheiro, cerca de R$ 30 mil.

Rosinei Pequeno da Cruz, foi uma das sorteadas e recebeu o valor correspondente ao de um refrigerador.

“Ganhei um refrigerador no valor de R$ 3 mil. Quero agradecer à iniciativa da gestão porque é um valor que veio a calhar. A gente sempre paga em dia e algumas vezes, parcela. Porque quando, às vezes, eu vou ver, acaba que já venceu o prazo de pagar em dia e eu pago parcelado, mas a gente sempre procura pagar as parcelinhas antecipadas”, relata.

Iniciada há dois anos pelo prefeito Zequinha Lima, o IPTU Premiado visa incentivar os contribuintes a pagarem seus impostos em dia. A iniciativa teve um impacto positivo na redução da inadimplência do IPTU de mais de 80% para cerca de 67%, representando uma diminuição significativa.

Para motivar os cidadãos a regularizarem seus débitos, a prefeitura oferece pelo segundo ano consecutivo uma premiação que inclui uma moto no valor de R$ 17 mil.

O prefeito Zequinha Lima enfatiza que os recursos arrecadados por meio do IPTU são fundamentais para as ações como a manutenção das ruas, coleta de lixo, limpeza da cidade, entre outras atividades essenciais para o funcionamento do município.

“É com esse recurso que a gente leva a água para as pessoas, que a gente consegue fazer drenagem nas ruas. É com esse recurso que nós asfaltamos quase 13 quilômetros de pedaços de ruas. É com esse recurso que a gente faz a coleta de lixo, limpa a cidade. Quando assumimos tínhamos mais de 80% de inadimplência do IPTU. E nós modernizamos o nosso sistema, lançamos a campanha da premiação, procuramos fazer investimentos na cidade para que as pessoas pudessem ver que quando o IPTU é pago, o retorno é garantido. Hoje nós reduzimos essa inadimplência para praticamente 67%. Então houve uma redução significativa. Estamos entregando hoje em torno de R$30 mil reais em premiação, sendo que inclusive tem o prêmio de uma moto de R$ 17 mil reais. Muita gente procurou para pagar uma taxa única para poder concorrer à premiação de uma moto, que é um prêmio que realmente atrai as pessoas. Mas mesmo que você não consiga pagar numa cota única, mesmo que você consiga renegociar para pagar parcelado, você também vai concorrer à premiação. Então é importante que você ainda que ainda não procurou o setor da prefeitura procure. Este ano a premiação segue muito boa”, incentiva o gestor.

A diretora de Tributação,Valéria Messias ressalta a disponibilidade da taxa única e a possibilidade de parcelamento do IPTU 2024, enfatizando a importância de pagar em dia para concorrer aos prêmios oferecidos.

“A taxa única já está disponível e vence no dia 28 de março de 2024. Os contribuintes podem se dirigir ao CAC, à OCA, para impressão ou pegar pelo nosso site Cidadão Web. Só buscar lá Cidadão Web e também tem o link direto no site da Prefeitura. Pagando até o dia 28 na taxa única tem aquele desconto bom e quem não puder pagar a taxa única faz parcelado em até 8 vezes dependendo do valor do IPTU, que também a primeira parcela vence no dia 28 de março. Então o importante é que paguem em dias ou taxa única ou parcelado para concorrer a esses prêmios, que são de encher os olhos”, comentou.

Os prêmios da campanha do IPTU 2024 incluem uma Moto Yamaha Factor 125 ano 2023, um Televisor 32” Smart TV, um Fogão 4 bocas com acendedor elétrico, um Refrigerador Brastemp duplex Frost Free 375 litros, uma Bicicleta com marchas aro 26, um Ar-condicionado 9.000 BTUs Split Frio, um Micro-ondas 20 litros, um Smartphone Motorola G22 com 128 GB, um Bebedouro Eletrolux Branco, uma Fritadeira sem óleo 3,3 litros, uma Sanduicheira Master Gill Mondial e uma Lavadora de roupas semiautomática tanquinho de 11 kg.