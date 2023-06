Prefeito Zequinha Lima realiza Dia de Campo voltado para a cafeicultura na região do Juruá

Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na última sexta, 19, o 1º Dia de campo “Robustas Amazônicos no Juruá – manejo para produtividade de qualidade”. O evento aconteceu no Ramal 12, no Projeto Agro Florestal Recanto, na Vila Santa Luzia. Essa foi uma oportunidade para mostrar de perto todas as práticas necessárias para plantar e produzir café com qualidade na nossa região.

O evento contou com a participação do secretário estadual de agricultura, Luiz Tchê, além de representantes da EMBRAPA, Sistema S e produtores pioneiros de café na região, entre eles, o prefeito Zequinha Lima.

Segundo Daniel Lambertutti, chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa, a região do Juruá apresenta condições de solo e clima favoráveis à cafeicultura, desde que implementadas as medidas técnicas adequadas.

“Este evento da cultura do café organizado pela prefeitura representa um esforço feito desde 2018 com primeiro programa de incentivo à cafeicultura em Cruzeiro do Sul com instituições parceiras, entre estas a Embrapa. Nos últimos cinco anos temos uma lavoura bonita, uma produção de café com grãos bonitos e vistosos. Aqui vamos tratar de questões como manejo de qualidade, boas práticas de colheita e pós-colheita, adubação e manejo de poda, que são elementos muito críticos na produção de café para manter esta produção ao longo do tempo”, explicou Lambertutti.

O objetivo do Governo do Estado é incentivar especialmente o pequeno produtor para alavancar esta produção no estado, e agregando valor ao produto pelo viés ambiental, ao dar conhecimento de ser um café produzido no Estado que menos desmatou na Amazônia Brasileira e com maior cobertura florestal, conforme explica o secretário de agricultura do governo do Estado, Luiz Tchê.

“A pedido do governador a secretária tem buscado estar cada vez mais próximo do produtor, sair do escritório e ver in loco as necessidades do pequeno produtor. Queremos incentivar a cafeicultura e agregar este valor ambiental do Estado com maior cobertura florestal. O governo já comprou um milhão de mudas e o objetivo é alcançar os doze milhões, além de investimentos em insumos e irrigação”, explicou o secretário Luiz Tchê.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da secretária de agricultura tem somado esforços junto aos demais parceiros para incentivar a produção de café na região. Além da assistência técnica, o município tem buscado estar presente no escoamento da produção.

O evento aconteceu na propriedade do pequeno produtor Jairo Meireles no ramal 12, onde 289 pés de café estão produzindo um café da variedade robusta de qualidade reconhecida.

“Aqui estamos buscando agregar a nossa experiência como produtores de café, ao conhecimento técnico para melhorar ainda mais a nossa produção. É importante, por exemplo, conhecer as doenças do café, porque muitas vezes o produtor que está começando não sabe reconhecer essas doenças no seu plantio. Por isso este evento é importante, para troca de experiências entre os produtores da região. A prefeitura tem sido uma parceira dos pequenos produtores, através de assistência técnica e transporte da produção”, disse Jairo.

“Este evento é para que a gente possa estar incentivando os pequenos produtores familiares a novas lavouras na agricultura familiar através desta troca de experiência e as parcerias entre Prefeitura, Governo, Embrapa, Sistema S para que o produtor possa assimilar estes conhecimentos técnicos na produção da lavoura”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.