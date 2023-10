Prefeito Zequinha Lima realiza a 5° Conferência Municipal de Cultura em Cruzeiro do Sul

Assessoria – A cultura do município de Cruzeiro do Sul conseguiu ser destaque não apenas no Estado do Acre, mas no Brasil, graças ao rápido avanço obtido junto às políticas públicas de cultura.

As políticas de cultura de Cruzeiro do Sul têm se desenvolvido em dois eixos principais. O primeiro deles é conhecer e ouvir os fazedores de culturas em todos os segmentos, áreas urbana, rural e indígena. O segundo tem sido de capacitar estes mesmos segmentos na elaboração e projetos para acessar as fontes de financiamento.

Nesta 5° Conferência, os debates têm por objetivo ouvir estes fazedores de cultura para levar as propostas para as etapas estadual e nacional da conferência.

O Prefeito Zequinha Lima esteve presente.

“Este é um momento importante. A cultura sempre foi referência estadual e nacional por tudo o que conseguimos avançar nesta área de cultura em Cruzeiro do Sul. Nosso secretário de Cultura Aldemir Maciel é uma pessoa que inclusive é requisitada para dar palestras e contar como conseguimos avançar tanto em tão pouco tempo. Hoje temos uma cultura consolidada, e é importante participarmos para poder conferir o que pode ser melhorado. Os fazedores de cultura veem para contribuir e colaborar. Temos feitos investimentos da ordem de 500 mil, 700 mil, Paulo Gustavo; talvez faltem projetos, mas recurso não falta. O governo federal tem nos ajudado muito, e temos também temos a lei municipal de cultura.”

Anailton Salgado, presidente do Conselho Municipal de Cultura, falou sobre os avanços e desafios da cultura de Cruzeiro do Sul.

“Temos todo cuidado para que Cruzeiro do Sul possa estar cumprindo cada vez mais seu papel cultural. Estamos adiantados em relação a muitos municípios, não apenas no Acre, mas também no Brasil. Todos os segmentos se reúnem aqui para elaborar estratégias que farão parte do Plano Nacional de Cultura. Estamos fazendo o dever de casa, proporcionando ganhos para os segmentos. Teremos a 5ª Conferência de Cultura para aprimorar através do debate a cada vez mais.”

Egino Costa, professor e artista, reconheceu trabalho que vem sendo feito pelo município na área de cultura.

“É uma data ímpar, um encontro importante para a nossa cultura. O bom andamento e continuidade de todos os segmentos reunidos para discutir exatamente essas políticas públicas para somar boas práticas e atividades à nossa cultura, que é muito ativa e só precisa ser carinhosamente estruturada, algo que nosso amigo Aldemir Maciel vem fazendo muito bem, engajado nesse projeto, fazendo a cultura de nosso vale se perpetuar.”

Aldemir Maciel, secretário municipal de cultura explica o funcionamento da conferência como preparatória para a construção do Plano Nacional de Cultura.

“A Prefeitura realiza essa conferência porque houve uma convocatória nacional para discutir políticas públicas para o Plano Nacional de Cultura para nosso município, a primeira etapa acontece em março em Brasília. Isso nos faz trabalhar cada vez mais. Cruzeiro se tornou referência no estado, com políticas públicas que envolvem a união entre os poderes e a sociedade civil, o que trouxe grandes resultados. Vamos caminhar para fortalecer cada vez mais.”