Tudo Sobre Política II
Prefeito Zequinha Lima prepara aniversário dos 121 anos de Cruzeiro do Sul com 6 inaugurações
(Assessoria) – O prefeito Zequinha Lima dará início à programação do aniversário de 121 anos do município, nesta quarta-feira,17, com a inauguração do Mercado da Vila Santa Luzia. Outras 5 inaugurações estão programadas, destacando os investimentos realizados pela gestão.
Entre as obras que serão inauguradas estão escolas das zonas urbana e rural, o Mercado do Remanso e a nova Rodoviária. Também haverá a reinauguração da Vila Olímpica e do Estádio O Cruzeirão, além da nova sede do Serviço de Convivência.
O calendário festivo ainda incluirá a final da Copa das Vilas e do Vale do Juruá, uma corrida de motocross, a Prova de Três Tambores e o lançamento do livro “Orleir Cameli: um homem à frente do seu tempo”, além da doação de um terreno para a sede da Instalação Lar Ester Cameli. O dia 28 será marcado por um desfile cívico e apresentações culturais.
“A semana comemorativa começará no dia 17 e culminará no dia 28. Teremos várias inaugurações, ampliação de serviços e competições esportivas que se encerrarão no dia do aniversário. Estamos preparando um grande evento para celebrar os 121 anos de Cruzeiro do Sul, valorizando nossa cidade e os cidadãos que contribuíram para essa história”, afirmou Ney Williams Mazzaro, chefe da Casa Civil de Cruzeiro do Sul.
Inaugurações:
– Mercado da Vila Santa Luzia (BR 364)
– Mercado do Remanso
– Centro de Imagens
– Nova sede do Serviço de Convivência da Assistência Social
– Rodoviária
– Escola do Ramal 6
Reinaugurações:
– Escola Municipal Maria Terezinha de Jesus Saavedra
– Escola Professora Rita de Cássia Lima Pinho
– Vila Olímpica
– Estádio O Cruzeirão
Um pouco da história de Cruzeiro do Sul
Fundada em 28 de setembro de 1904, Cruzeiro do Sul nasceu às margens do Rio Juruá, construindo a trajetória de um povo trabalhador. Hoje, a cidade se destaca no interior do Acre por ser rica em belezas naturais e cultura diversificada, e abriga quase cem mil habitantes, segundo o último Censo.
Czs antes e depois de Zequinha
A história de Cruzeiro do Sul pode ser dividida em antes e depois das gestões do prefeito Zequinha Lima, que se destaca pelas ações na saúde, educação, infraestrutura, agricultura e cultura.
Nessa nova gestão o prefeito Zequinha Lima está asfaltando 30 ruas no município por meio do programa Asfalto na Tua Rua em parceria com o Governo do Estado. O serviço de asfaltamento já começou na cidade e também na zona rural do município.
Na gestão passada, Zequinha já asfaltou cerca de 25 quilômetros de ruas, instalou 4 mil lâmpadas de LED, entregou mais de 600 equipamentos agrícolas e reformou 24 das 28 Unidades de Saúde do município além de construir 3 unidades. Deu aumento de mais de 100 por cento para os trabalhadores da Educação e fez PCCR de todas as categorias. Entregou o Complexo Esportivo no bairro Aeroporto Velho e creche Professora Ambrozina, que ficou parada por cerca de 10 anos no bairro do Miritizal. Construiu duas rotatórias na Avenida 25 de Agosto, sendo uma próximo ao BIS e outra em frente ao Complexo Esportivo. Junto com o Detran a prefeitura está modernizando a sinalização em Cruzeiro do Sul. Constrói faixas elevadas, instala semáforos com tempo menor e setas indicativas.
Novidades na Educação
Reeleito, Zequinha faz história ao criar já neste novo mandato, duas novidades na Educação. A rede municipal de ensino atende agora crianças a partir de um ano e meio de idade e também tem escolas de tempo integral. As Escolas de ensino Fundamental I, Rita de Cássia, no bairro o Cruzeirão e Terezinha Saavedra, no Saboeiro, funcionam na modalidade integral. As duas unidades de ensino foram reformadas para garantir a estrutura necessária. O serviço incluiu troca de piso, forro, cobertura, ampliação das cozinhas e refeitórios, climatização, construção de banheiros com chuveiros. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, o investimento da prefeitura na reforma das duas escolas, junto com a aquisição de nova mobília, é superior a R$2 milhões.
A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu vagas para crianças de 1 ano e 6 meses a 3 anos de idade na creche Professora Ambrozina de Negreiros Lima Verde no bairro Miritizal. A unidade possui uma estrutura completa, com salas de aula climatizadas, áreas de lazer internas e externas, refeitório. E cerca de 11 mil alunos de Cruzeiro do Sul receberam os kits escolares doados pela gestão de Zequinha Lima. Os kits tem mochilas, cadernos, lápis, lápis de cor e outros itens.
Secretaria Municipal de Segurança Pública
E na nova gestão o prefeito Zequinha Lima criou a primeira Secretaria Municipal de Segurança Pública do Acre, uma iniciativa que promete revolucionar a forma como a segurança é tratada em nível municipal.
Prefeitura de Rodrigues Alves e Governo do Acre realizam Operação Tapa-Buraco no município
A Prefeitura de Rodrigues Alves, em parceria com o Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), está executando a Operação Tapa-Buraco nas principais vias do município.
O objetivo da ação é melhorar a trafegabilidade, garantindo mais segurança para motoristas, pedestres e ciclistas, além de proporcionar um trânsito mais organizado e confortável para toda a população.
De acordo com a gestão municipal, o trabalho integra um conjunto de medidas voltadas à manutenção da malha viária e à melhoria da infraestrutura urbana. “Nosso compromisso é oferecer condições adequadas de circulação, assegurando vias mais seguras e de qualidade para os moradores e visitantes de Rodrigues Alves”, destacou a Prefeitura em nota.
A iniciativa reforça a importância da parceria entre município e Estado para atender demandas da população, assegurando mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para quem utiliza diariamente as ruas da cidade.
