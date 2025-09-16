Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Zequinha Lima prepara aniversário dos 121 anos de Cruzeiro do Sul com 6 inaugurações

Publicados

16 de setembro de 2025

Tudo Sobre Política II

(Assessoria) – O prefeito Zequinha Lima dará início à programação do aniversário de 121 anos do município, nesta quarta-feira,17, com a inauguração do Mercado da Vila Santa Luzia. Outras 5 inaugurações estão programadas, destacando os investimentos realizados pela gestão.

Entre as obras que serão inauguradas estão escolas das zonas urbana e rural, o Mercado do Remanso e a nova Rodoviária. Também haverá a reinauguração da Vila Olímpica e do Estádio O Cruzeirão, além da nova sede do Serviço de Convivência.

O calendário festivo ainda incluirá a final da Copa das Vilas e do Vale do Juruá, uma corrida de motocross, a Prova de Três Tambores e o lançamento do livro “Orleir Cameli: um homem à frente do seu tempo”, além da doação de um terreno para a sede da Instalação Lar Ester Cameli. O dia 28 será marcado por um desfile cívico e apresentações culturais.

“A semana comemorativa começará no dia 17 e culminará no dia 28. Teremos várias inaugurações, ampliação de serviços e competições esportivas que se encerrarão no dia do aniversário. Estamos preparando um grande evento para celebrar os 121 anos de Cruzeiro do Sul, valorizando nossa cidade e os cidadãos que contribuíram para essa história”, afirmou Ney Williams Mazzaro, chefe da Casa Civil de Cruzeiro do Sul.

Inaugurações:

– Mercado da Vila Santa Luzia (BR 364)
– Mercado do Remanso
– Centro de Imagens
– Nova sede do Serviço de Convivência da Assistência Social
– Rodoviária
– Escola do Ramal 6

Reinaugurações:

– Escola Municipal Maria Terezinha de Jesus Saavedra
– Escola Professora Rita de Cássia Lima Pinho
– Vila Olímpica
– Estádio O Cruzeirão

Leia Também:  Deputada Perpétua Almeida garante 36 pontos de internet gratuita para municípios do Acre

Um pouco da história de Cruzeiro do Sul

Fundada em 28 de setembro de 1904, Cruzeiro do Sul nasceu às margens do Rio Juruá, construindo a trajetória de um povo trabalhador. Hoje, a cidade se destaca no interior do Acre por ser rica em belezas naturais e cultura diversificada, e abriga quase cem mil habitantes, segundo o último Censo.

Czs antes e depois de Zequinha

A história de Cruzeiro do Sul pode ser dividida em antes e depois das gestões do prefeito Zequinha Lima, que se destaca pelas ações na saúde, educação, infraestrutura, agricultura e cultura.

Nessa nova gestão o prefeito Zequinha Lima está asfaltando 30 ruas no município por meio do programa Asfalto na Tua Rua em parceria com o Governo do Estado. O serviço de asfaltamento já começou na cidade e também na zona rural do município.

Na gestão passada, Zequinha já asfaltou cerca de 25 quilômetros de ruas, instalou 4 mil lâmpadas de LED, entregou mais de 600 equipamentos agrícolas e reformou 24 das 28 Unidades de Saúde do município além de construir 3 unidades. Deu aumento de mais de 100 por cento para os trabalhadores da Educação e fez PCCR de todas as categorias. Entregou o Complexo Esportivo no bairro Aeroporto Velho e creche Professora Ambrozina, que ficou parada por cerca de 10 anos no bairro do Miritizal. Construiu duas rotatórias na Avenida 25 de Agosto, sendo uma próximo ao BIS e outra em frente ao Complexo Esportivo. Junto com o Detran a prefeitura está modernizando a sinalização em Cruzeiro do Sul. Constrói faixas elevadas, instala semáforos com tempo menor e setas indicativas.

Leia Também:  Irmão de Michelle Bolsonaro prega impeachment de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes: "Canalhas, vagabundos"

Novidades na Educação

Reeleito, Zequinha faz história ao criar já neste novo mandato, duas novidades na Educação. A rede municipal de ensino atende agora crianças a partir de um ano e meio de idade e também tem escolas de tempo integral. As Escolas de ensino Fundamental I, Rita de Cássia, no bairro o Cruzeirão e Terezinha Saavedra, no Saboeiro, funcionam na modalidade integral. As duas unidades de ensino foram reformadas para garantir a estrutura necessária. O serviço incluiu troca de piso, forro, cobertura, ampliação das cozinhas e refeitórios, climatização, construção de banheiros com chuveiros. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, o investimento da prefeitura na reforma das duas escolas, junto com a aquisição de nova mobília, é superior a R$2 milhões.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu vagas para crianças de 1 ano e 6 meses a 3 anos de idade na creche Professora Ambrozina de Negreiros Lima Verde no bairro Miritizal. A unidade possui uma estrutura completa, com salas de aula climatizadas, áreas de lazer internas e externas, refeitório. E cerca de 11 mil alunos de Cruzeiro do Sul receberam os kits escolares doados pela gestão de Zequinha Lima. Os kits tem mochilas, cadernos, lápis, lápis de cor e outros itens.

Secretaria Municipal de Segurança Pública

E na nova gestão o prefeito Zequinha Lima criou a primeira Secretaria Municipal de Segurança Pública do Acre, uma iniciativa que promete revolucionar a forma como a segurança é tratada em nível municipal.

Tudo Sobre Política II

