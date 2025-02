Prefeito Zequinha Lima participa do Encontro Nacional de Prefeitos em Brasília e busca destravar construção de casas

(Assessoria) – O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima está em Brasília, participando do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas,que segue até quinta-feira,13, no Centro de Convenções Ulysess Guimarães, que trata de temas como o Programa de Aceleração do Crescimento- PAC e Sistema Único de Saúde- SUS e outros temas.

Ele também vai percorrer ministérios e entre outras pautas, vai tratar da construção das mais de 100 casas populares que a prefeitura vai construir no Bairro do Remanso. Zequinha busca ainda recursos para obras que a gestão está executando sem o recebimento dos devidos recursos do governo federal.

“Já me encontro aqui em Brasília, participando do encontro dos prefeitos do Brasil onde o presidente da república poderá talvez fazer anúncios de investimento para os municípios. Mas eu também tenho muitos assuntos a tratar nos ministérios, nós temos obras praticamente concluídas em Cruzeiro do Sul e que os recursos ainda não foram liberados, precisamos destravar a questão das casas populares em Cruzeiro do Sul. Então serão quatro dias de muito trabalho para que a gente possa levar os investimentos para a nossa cidade”, disse Lima.

Sobre o encontro

O evento reúne prefeitos e prefeitas eleitos para o mandato 2025-2028. Promovido pelo governo federal, o evento tem como meta aproximar ministérios e órgãos governamentais dos municípios para facilitar o acesso a informações essenciais, ferramentas e recursos voltados aos novos gestores.

Os gestares terão acesso a manuais e passo a passo para acessar recursos;Painéis e oficinas sobre governança, gestão e programas prioritários;Espaços imersivos com situações da administração pública;Conexão direta com ministérios, especialistas e gestores públicos;Suporte técnico para acelerar a implementação de políticas.

Na quarta-feira, 12, haverá um painel com vários ministros sobre o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No mesmo dia, o Ministério da Saúde promove oficinas com temas como políticas de atenção especializada para os municípios; investimentos na Saúde da Família; controle da dengue e transformação digital no SUS.

Na quinta-feira, 13, será a vez da conferência interministerial envolvendo as áreas de saúde e educação, além de palestras sobre a Política Nacional Integrada para Primeira Infância e diálogo interfederativo.

O evento é coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, correalizado pela Associação Brasileira de Municípios com apoio da Confederação Nacional de Municípios e Frente Nacional de Prefeitos.

Veja o vídeo: