Prefeito Zequinha Lima participa do encerramento do Novenário que teve recorde de público e show católico com o padre João Carlos

Assessoria – A Prefeitura do município de Cruzeiro do Sul apoiou significativamente a realização da maior festa religiosa do estado do Acre e uma das maiores da região norte com a doação de R$70 mil através de convênio. O prefeito Zequinha Lima, mesmo enfermo, esteve presente junto aos fieis.

Segundo a coordenação da festa, as missas realizadas durante as nove noites tiveram público aproximado de 1.500 pessoas, ultrapassando a capacidade da Catedral, de 1.000 pessoas, culminando na última noite com a procissão em honra à padroeira de Cruzeiro do Sul, Nossa Senhora da Glória e o show de música católica com o padre João Carlos.

“Nossa expectativa foi superada. Evangelizamos, promovemos a paz e renovamos a nossa fé com as missas presididas pelo Dom Flavio, hoje teremos a rifa e show do padre João Carlos. Esta é uma festa centenária, mas é também uma festa nossa e mostramos que somos devotos da Virgem Maria. O Novenário é uma festa de cunho religioso, mas buscamos também unir a este os aspectos de cunho econômico, social e financeiros trazendo oportunidade para que as famílias possas fazer uma renda extra”, disse Liziane Negreiros, coordenadora do novenário este ano.

“Este foi o primeiro ano de trabalho no novenário. Estou gostando dá para tirar uma graninha extra. Ontem e hoje foram melhores as vendas Hoje teve muita gente”, disse Alcileide da Silva Freitas.

Marluce Fernandez da Silva participa há 4 anos do arraial no novenário.

“Esta última noite está sendo muito boa, as vendas melhoraram. Na primeira noite teve muita chuva e as pessoas deixaram para vir na última noite. No geral foi bom. Vendi carne na chapa, galinha picante e carne de sol”, disse.

“A movimentação foi muito boa hoje. Foi ótimo o novenário, venho todo ano. Vou ficar até o final”, disse Edemilson Santos.

Isis Emanuele dos Santos, 8, filha de Edemilson, participou pela primeira vez do novenário.

“Esta é a primeira noite que eu venho. Estou adorando. Participei da procissão. Foi muito legal a caminhada quero voltar no próximo ano”.

“Todos os anos eu venho no novenário, ao menos na procissão, este ano ainda pude vir, sou muito devoto de Nossa Senhora da Glória. Estou feliz de estar participando. Enquanto for vivo e puder vir eu venho, é assim desde o tempo do seringal. Nossa Senhora da Glória representa um milagre que eu sinto que ela faz comigo. Eu rezo a Deus e à Nossa Senhora da Glória e peço para ajudar a mim e a minha família”, disse Emiliano Negreiros de Azevedo, 92 anos.

O prefeito Zequinha Lima que se recupera de uma lesão, fez questão de comparecer ao encerramento do novenário.

“Esta é uma tradição de que participo há mais de 40 anos. Sempre participo da procissão em honra a Nossa Senhora da Glória, infelizmente não pude participar este ano da procissão devido à lesão, mas vim para acompanhar a missa e o enceramento”.

“Este é um momento em que a gente renova a nossa fé, nossa esperança para que a gente possa ter cada vez mais dias melhores. Peço à Nossa Senhora da Glória para proteger os cruzeirenses nos trazendo uma vida repleta de harmonia e paz. Esta é a maior festa religiosa do estado do Acre a cada ano tem aumentado o número de pessoas participando e não poderia ser diferente. Vim pedir paz e sabedoria para continuar conduzindo bem os rumos de nossa cidade sob a proteção de Nossa Senhora da Glória”.

“Nossa senhora representa a fé e a esperança deste povo que é muito religioso. Tenho certeza de que teremos dias de paz que Nossa Senhora com a sua mão divina vem abençoar”, disse o prefeito.

Pela segunda vez no Acre, padre João Carlos se disse surpreso com o tamanho da festa e da participação do público. “Estou surpreso com o tamanho desta festa e o mais importante é o que significa para esta terra: a presença de Maria como modelo, exemplo, um modelo para os cristãos, a obediência na fé e a vocação”, disse.

O Bispo Diocesano Dom Flávio Giovenale destacou o crescimento da participação popular e o significado do novenário.

“Este está sendo um novenário muito bonito. É o primeiro novenário pós pandemia e está a animar o povo, não apenas católico, mas todo público da cidade. Há um clima de entusiasmo e fraternidade e isso é muito bom , vamos seguir em rente com a garra que Nossa Senhora teve nos momentos de dificuldade”.

“Para nos católicos Maria é a mãe do salvador e por isso a homenageamos, veneramos. Nossa Senhora escutou e colocou em pratica a palavra de Deus desde o início, e com essa fé vamos caminhando na vida rumo ao Cristo”.