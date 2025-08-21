Prefeito Zequinha Lima ordena asfaltamento da Travessa do IFAC em Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – O prefeito Zequinha Lima, esteve na noite desta terça-feira, 19, reunido com os moradores da Travessa do IFAC para assinar a Ordem de Serviço de asfaltamento da via. No local serão realizados serviços de terraplanagem, instalação de rede de água, drenagem, pavimentação asfáltica e colocação de meio fio com investimento de R$ 500 mil

Ele garantiu aos moradores que nesta quarta-feira, 20, as máquinas estarão iniciando a pavimentação asfáltica do local e explicou o funcionamento da programa de asfaltamento.

“Quando levamos o asfalto para uma rua, estamos levando dignidade para as pessoas. A gente leva asfalto, leva água, leva meio fio, leva drenagem para que o serviço seja completo. Nos nossos quatro primeiros anos de mandato, nós fizemos 30 quilômetros de asfalto e nos próximos quatro anos eu quero fazer 50 quilômetros de asfalto. Quando a gente fala 50 quilômetros de asfalto, não é chegar no bairro e asfaltar tudo, é a gente pegar aqueles pedaços de rua bem povoado, que tem muita casa e levar o asfalto para lá. Então, nosso critério é a quantidade de casas, de pessoas que tem no local. A gente detectou que nós temos em torno de 180 ruas em Cruzeiro do Sul que precisam de asfalto.Toda pesquisa que a gente faz as pessoas dizem que querem asfaltamento, então eu vim aqui dizer para vocês que nesta quarta-feira nós vamos começar o asfaltamento dessas duas ruas que temos aqui é vamos tirar todos vocês moradores da lama neste local.”

Marlinton Nascimento, motorista e morador do local comemorou a nova realidade que ele e os vizinhos terão com o asfaltamento. “Há muito tempo a gente vinha esperando essa oportunidade de chegar asfalto na nossa rua porque a gente lavava uma moto, a gente tinha que ir para a igreja, era tudo na lama, era aquela dificuldade. Graças a Deus, hoje com o nosso prefeito Zequinha as coisas estão fluindo. Graças a Deus que deu tudo certo com o asfalto chegando à nossa rua.”

O morador da comunidade e taxista Sebastião Teixeira, enfatizou as melhorias além do asfaltamento. “Aqui era tudo escuro, aqui chegou a iluminação, que já foi uma força para nós e agora chegando asfalto. A gente quer agradecer imensamente ao olhar especial do prefeito Zequinha aqui para nossa comunidade. Esse serviço para nossa comunidade é de grande valor, porque vai aumentar o valor do nosso terreno e melhorar nossa ida e vinda, agora com esse asfalto”, comemorou.

A pavimentação asfáltica da Travessa do IFAC faz parte do Programa “Asfalto na Tua Rua”, uma parceria da Prefeitura de Cruzeiro do Sul com o Governo do Estado do Acre que vai asfaltar 30 ruas durante o ano no município.

O vereador Franciney Melo esteve no ato da assinatura da ordem de serviço do asfaltamento.