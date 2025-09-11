Tudo Sobre Política II
Prefeito Zequinha Lima intensifica os serviços de limpeza nos bairros de Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Limpeza está intensificando os serviços de limpeza em diversos bairros da cidade. Esta semana são realizados os serviços de limpeza e retiradas de entulhos no Bairro da Lagoa e nas Avenidas 17, 15 de Novembro e Mâncio Lima. Os serviços acontecem ainda do Bairro Aeroporto Velho até a Cidade da Justiça.
O Departamento de Limpeza conta com mais de 70 profissionais, incluindo homens e mulheres que realizam esse serviço de limpeza e retirada de entulhos, 3 máquinas e 3 caminhões além da coleta de lixo que acontece nos turnos da manhã, tarde e noite.
Francisco Fábio Correia, o “Novo”, Coordenador de Limpeza Publica de Cruzeiro do Sul, afirmou que é um pedido do prefeito Zequinha Lima para que a cidade esteja sempre limpa e que os serviços possam chegar a todos os lugares.
“Essa semana estamos com mais de 70 trabalhadores nos bairros da Lagoa, avenidas centrais e saindo do Aeroporto Velho até a Cidade da Justiça. O Departamento de Limpeza Pública, juntamente com a Secretaria de Obras está, todos os dias nos bairros e ramais fazendo esse trabalho de limpeza e retirada de tudo”, pontuou o coordenador de Limpeza, Francisco Fábio Correia, o Novo.
Prefeito Jerry Correia garante parceria da SEICT para a primeira ExpoFronteira em Assis Brasil
Em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve reunido na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), onde foi confirmada a participação da instituição na primeira edição da ExpoFronteira.
A SEICT estará presente com um stand de indústria e comércio, fortalecendo o setor produtivo e levando informações e oportunidades para empreendedores. Além disso, a secretaria também contribuirá com a realização de uma arena de jogos, que será montada durante a feira em Assis Brasil, ampliando as atrações para o público jovem.
Segundo o prefeito Jerry Correia, o encontro com o secretário Assurbanípal Mesquita foi mais um passo importante para garantir parcerias sólidas que vão viabilizar e enriquecer a programação da ExpoFronteira.
“Estamos em Rio Branco buscando parceiros que acreditam no potencial de Assis Brasil. A SEICT chega para somar forças, trazendo inovação, tecnologia e desenvolvimento para a nossa feira”, destacou o prefeito.
A ExpoFronteira será um marco para Assis Brasil, reunindo negócios, cultura e entretenimento em um só espaço.
Prefeitura e Detran constroem faixas elevadas e modernizam trânsito em Cruzeiro do Sul
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
Prefeito Carlinhos do Pelado anuncia retorno do Festival de Praia de Brasiléia com três dias de festa
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
