Tudo Sobre Política II
Prefeito Zequinha Lima intensifica incentivo aos empreendedores de Cruzeiro do Sul com a entrega de equipamentos
Tudo Sobre Política II
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, intensifica o apoio aos empreendedores do município com a entrega de equipamentos e realização de eventos que reúnem milhares de pessoas e incrementam as vendas. Nesta quarta-feira, 8,o Prefeito Zequinha Lima, entregou um fogão industrial para Cleiciane Pinheiro, conhecida como Ana, que vende espetinhos em eventos.
Em agosto deste ano a empreendedora recebeu equipamentos da gestão municipal,mas em uma demonstração de solidariedade ela optou por doar parte dos itens para outra mulher em situação financeira mais difícil do que a dela. No Festival da Festival da Farinha, realizado pela Prefeitura de 27 a 30 de agosto, Ana vendeu mais de R$ 28 mil em espetinhos e na ocasião agradeceu pelo evento, que possibilitou os bons negócios.
Ana destacou que o fogão industrial era um sonho e vai facilitar o trabalho dela. “Agora, com este fogão de seis bocas, poderei cozinhar muito mais rapidamente. O que precisamos são de oportunidades e a gestão tem me ajudado bastante. No Festival da Farinha, tive uma venda extraordinária, superando até o que fiz na ExpoAcre Juruá. Com os lucros, consegui comprar madeiras com meu esposo pra fazer um ponto de vendas aqui na frente e este fogão vai facilitar nosso dia a dia. A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo tem sido uma grande ajuda, e não existe outra gestão como esta”, concluiu.
O prefeito Zequinha Lima destacou o empenho de Ana e do marido nas vendas nos eventos realizados e ressaltou o papel da gestão em incentivar o empreendedorismo no município.
“Fiquei muito emocionado com o depoimento da Ana durante o festival de farinha. Estamos aqui hoje porque nosso trabalho é proporcionar crescimento às pessoas que precisam, melhorando suas vidas. Nossa gestão está sempre em busca de oportunidades para fomentar o desenvolvimento econômico”, afirmou.
A secretária da pasta, Janaína Terças, ressaltou o compromisso da administração em apoiar os empreendedores. “A gestão do prefeito Zequinha Lima, tem avançado muito na estruturação. E no ambiente de negócios para que, desde o pequeno, o informal, o ambulante, o micro e pequeno empreendedor, todos possam ter êxito e lucratividade nos eventos municipais”, pontuou.
48 equipamentos foram entregues em agosto pela Prefeitura
No último dia 26 de agosto, à Prefeitura de Cruzeiro do Sul, entregou 48 equipamentos para empreendedores do município. A solenidade ocorreu na quadra da prefeitura, no bairro Miritizal, e beneficiou diretamente 23 empreendedores do ramo alimentício que atuam em diferentes pontos da cidade.
Foram entregues 48 equipamentos, sendo 12 carrinhos com estufa para doces e salgados, 2 expositores de verduras e frutas, 5 fritadores de pastel, 2 laminadores de massas, 12 amassadeiras basculantes para massas, 2 carrinhos de hot dog, 5 fogões industriais e 8 churrasqueiras. A ação integrou a terceira fase do programa de apoio ao microempreendedor, que nesta etapa investiu R$ 268 mil em equipamentos para fortalecer o trabalho da categoria.
Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai inaugurar o Mercado do Agricultor do Bairro do Remanso na segunda-feira
Assessoria – O Prefeito Zequinha Lima vai inaugurar na próxima segunda-feira, 13, o Mercado do Agricultor João Machado da Silva, localizado no Bairro do Remanso construída com recursos de uma emenda parlamentar da ex-deputada federal Perpétua Almeida no valor de R$ 1,3 milhão. A gestão municipal garantiu a contrapartida no valor de R$ 90.000 mil.
O mercado conta com 9 boxes comerciais e parte administrativa. Na parte central do mercado serão instaladas 60 bancas para os agricultores das comunidades rurais venderem seus produtos da agricultura familiar. A unidade conta com um pátio e estacionamento e o entorno do mercado foi urbanizado e recebeu reforço na iluminação.
Além dos beneficiados com os boxes que ficarão de forma permanente com os beneficiados, a Secretaria de Agricultura realizará um revezamento dos produtores que venderão nas bancas beneficiando cerca de 80 famílias por semana.
Isaac Ibernon, Secretário Adjunto de Planejamento de Cruzeiro do Sul destacou a importância do mercado para o município.
“ Por questão de segurança o prefeito Zequinha Lima pediu que a gente fizesse o projeto para fechar o mercado dando mais segurança ao local e isso teve um acréscimo com recurso próprio de R$ 90.000 mil. Será um dos mercados mais visitados de Cruzeiro do Sul do Sul e que será fonte de renda para mais de 1000 famílias indiretamente”, afirmou Ibernon.
Senador Petecão anuncia quase R$ 7 milhões para obras de infraestrutura em Sena Madureira
Prefeito Zequinha Lima intensifica incentivo aos empreendedores de Cruzeiro do Sul com a entrega de equipamentos
Senador Alan Rick e deputada federal Socorro Neri cobram soluções urgentes para a BR-364 em reunião no DNIT
Presidente da Aleac, Nicolau Júnior vai apresentar projeto que reconhece Acrelândia como a cidade do café com leite
Sistema OCB/AC marca presença no 8º Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo
POLÍTICA
Michelle Melo cobra compartilhamento do PCCR da Saúde e pede celeridade ao governo: “A SESACRE quer avançar, mas parte do governo não rema junto”
Assessoria – Durante reunião da Comissão de Saúde Pública e Assistência Social realizada na manhã desta quarta-feira, 8,na ALEAC, a...
Kamai denuncia retrocesso e defende Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias: “Bocalom tenta destruir o PCCR e punir quem cuida do povo”
A Câmara Municipal de Rio Branco voltou a ser palco da luta dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes...
Enquanto o povo do Acre sofre com falta de investimento em políticas públicas, Mailza Assis gasta quase R$ 200 mil com móveis e decoração para o seu gabinete
Em meio à crise econômica que castiga o Acre, com hospitais enfrentando falta de insumos, servidores públicos desvalorizados e famílias...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Educação de Cruzeiro do Sul fortalece leitura em escolas de comunidades ribeirinhas
Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal...
Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país
Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do...
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado
Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque5 dias atrás
Vice-governadora Mailza Assis assina decreto que garante diárias ao namorado Madson Cameli: mais um escândalo com o dinheiro público no Acre
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeito Zequinha Lima asfalta 5 ruas de Cruzeiro do Sul em setembro, ao todo já são mais de 1.100 metros de asfalto entregues
-
Política6 dias atrás
Drama da falta de água em Rio Branco: bairros sofrem com escassez enquanto Prefeitura de Tião Bocalom desperdiça em áreas públicas
-
Tudo Sobre Política II5 dias atrás
Vereadora Lucélia Borges visita a Escola Kairala José Kairala e firma parcerias para fortalecer a educação no município