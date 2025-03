Prefeito Zequinha Lima inicia Programa de Desobstrução de Bueiros “Tatuzão”, em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou nesta terça-feira, 11, o Programa de Desobstrução de Bueiros “Tatuzão”, com o objetivo de minimizar os alagamentos que ocorrem durante o período de chuvas intensas na cidade. O programa contará com a colaboração de um caminhão da Saneacre, cedido pelo Governo do Estado, que auxiliará na desobstrução dos bueiros de diversos bairros.

O prefeito Zequinha Lima esteve presente na garagem da prefeitura para dar início ao trabalho, acompanhado do secretário de Obras, Carlos Alves. O prefeito explicou a importância da parceria com o Governo do Estado para agilizar o processo. “Hoje estamos apresentando aqui um caminhão do Governo do Estado, da Saneacre, que a partir de hoje vai prestar serviço à Prefeitura, ajudando na desobstrução dos bueiros da cidade. Todos sabem que, neste período invernoso, as chuvas intensas podem causar alagamentos em diversas regiões e bairros. Com esse caminhão, vamos poder resolver o problema de forma mais rápida e eficiente”, afirmou Zequinha Lima.

Os primeiros bairros a serem atendidos pelo programa serão o João Alves, Centro da Cidade, Remanso e Telégrafo. De acordo com o secretário Carlos Alves, a ação será realizada conforme as necessidades da população. “Temos recebido muitos pedidos de desentupimento de bueiros devido às chuvas. Infelizmente, muitas pessoas ainda jogam lixo nas vias públicas, o que acaba entupindo os bueiros. A partir de hoje, vamos começar a operação de limpeza e desentupimento dos bueiros, atendendo as demandas da população e avançando conforme a necessidade”, explicou o secretário.

O prefeito Zequinha Lima destacou que, embora o trabalho de desobstrução de bueiros já fosse realizado, ele era feito de maneira manual, o que tornava o processo mais lento. Agora, com o auxílio do caminhão, a operação será mais ágil, permitindo que a prefeitura resolva os problemas de alagamento com maior rapidez. “Esse trabalho já era feito, mas de forma manual. Agora, com a parceria com o governador Gladson Cameli, vamos intensificar o serviço, garantindo maior agilidade e resolvendo os problemas mais rapidamente”, afirmou.

O secretário de Obras também comentou sobre os próximos passos do programa. “Vamos iniciar pelo Centro da Cidade, passando pela avenida Lauro Muller e Joaquim Távora. Depois, seguiremos para o Remanso e Telégrafo. Estamos identificando as necessidades de cada região e fazendo um planejamento para atender todos os bairros da cidade”, explicou Carlos Alves.