Prefeito Zequinha Lima inicia o programa “Olhar com Carinho” com cirurgias oftalmológicas

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início Neste sábado, 16, ao programa “Olhar com Carinho”, durante uma cerimônia na Unidade Básica de Saúde Jesuíno Lins que fica no bairro do Alumínio. O evento contou com a presença do prefeito Zequinha Lima e marcou o começo das cirurgias oftalmológicas na UBS. O programa é resultado de uma emenda parlamentar do deputado Eduardo Veloso e, neste primeiro dia, 14 pacientes já foram submetidos ao procedimento cirúrgico.

O prefeito Zequinha Lima destacou a importância da iniciativa. “Hoje é um dia histórico para a nossa cidade. Graças à parceria com o deputado federal Eduardo Veloso, estamos lançando o programa “Olhar com Carinho”. Este projeto se tornará uma referência em oftalmologia para Cruzeiro do Sul e toda a região do Juruá. Iniciamos com 14 pacientes, principalmente idosos, que estavam na fila de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) aguardando cirurgia em Rio Branco. Agora, eles poderão realizar o procedimento aqui, perto de suas famílias, e os pacientes que não vai ser necessário fazer a cirurgia, o município vai oferecer uma consulta oftalmológica e diante do resultado, nós vamos também ofertar o óculos e a lente para esse cidadão”, afirmou Zequinha.

O deputado Eduardo Veloso também ressaltou a relevância da colaboração com a prefeitura. “Estamos dando um passo significativo no combate à cegueira no Acre. Agradeço ao prefeito Zequinha por abraçar esse projeto, que não só oferece atendimentos oftalmológicos, mas também proporciona dignidade às pessoas que não têm condições de arcar com os custos de uma cirurgia ou de óculos. O prefeito demonstra sensibilidade ao garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde de qualidade, sem a necessidade de deslocamento para Rio Branco”, disse.

Os pacientes poderão procurar a unidade básica de saúde mais próxima de suas casas onde o médico da família avaliará a necessidade de encaminhamento . “Se for necessário, preenche a guia do Tratamento Fora do Domicílio- TFD, e o próximo passo é o sistema de regulação – CISREG, integrado à rede estadual. O paciente entra na fila de agendamento que vai ser utilizada pelo programa Olhar de Carinho. Quem estiver na fila do CISREG, de acordo com a ordem de chegada, vai ser chamado, faz-se um contato telefônico com a pessoa de referência, com o acompanhante, já com o agendamento, com o dia, local, data e tipo de cirurgia”, detalhou o secretário de saúde de Cruzeiro do Sul Marcelo Siqueira, explicou como funcionará o atendimento. “

Maria Socorro Ciacci, de 66 anos, expressou sua gratidão pela oportunidade de realizar a cirurgia. “Estou muito feliz por este momento. Não existe medo nem tristeza, no momento é só felicidade em poder enxergar, ver bem meus netos, meus filhos e fazer minhas coisas, como meus bolos, e sei que agora já vou fazer melhor ainda. Então, essa cirurgia aqui, perto da minha família, foi uma bênção. Só tenho gratidão por tudo”, concluiu.

A solenidade também teve a participação da vice-prefeita Delcimar Leite, além de secretários municipais, vereadores e deputados.