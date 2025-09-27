Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Zequinha Lima inaugura novo Terminal Rodoviário em Cruzeiro do Sul

Publicados

27 de setembro de 2025

Tudo Sobre Política II

Assessoria – Neste sábado, 27, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugurou um novo terminal rodoviário do município localizado na estrada da Variante. O novo terminal conta com sete boxes comerciais, que incluem cinco lojas de conveniência, uma lanchonete, dois guichês de atendimento, além de três baias para ônibus e uma área de estacionamento. As operações começam na próxima segunda-feira, 29 de setembro.

O prefeito Zequinha Lima foi o responsável por terminar e entregar a obra à comunidade.A construção do terminal foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar da ex-deputada federal Jéssica, no valor de R$ 1.7 milhão e com recursos próprios da Prefeitura, que somaram R$ 1.1 milhão. O valor inicial não contemplava os acessos e o pátio.

Mais de 300 toneladas de asfalto foram utilizadas pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul para pavimentar o pátio e as áreas de acesso. Durante a cerimônia, o prefeito Zequinha Lima destacou a importância da obra, mencionando que o projeto remonta a 2016. “Quando assumi em 2021, encontrei várias obras abandonadas, e a rodoviária era uma delas. A Caixa Econômica me deu duas opções: devolver os R$ 970 mil ou concluir a obra com recursos próprios, que são escassos no nosso município. Graças ao planejamento financeiro, conseguimos finalizar essa primeira etapa do nosso mandato. Embora a rodoviária seja pequena, era fundamental concluir o projeto para evitar a perda dos recursos”, afirmou.

O prefeito ainda ressaltou que, apesar da rodoviária atual ser modesta, planos para uma futura ampliação estão em andamento. Ele mencionou a necessidade de uma nova rotatória, que está sendo tratada com o Departamento Nacional de Transportesa – DNIT, para melhorar o fluxo de veículos na área.

Jonas Limas, secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana de Cruzeiro do Sul, destaca que o pátio atende a todas as necessidades da população, incluindo aqueles com necessidades especiais. “O espaço conta com mais de 70 vagas para veículos, além de áreas para táxi e mototáxi, assegurando a regulamentação conforme a legislação federal”, disse.

O deputado federal Zezinho Barbary, presente na inauguração, parabenizou ao prefeito pela execução da obra.

“Primeiro quero parabenizar a gestão do Zequinha Lima que conseguiu concluir essa obra. É gratificante ver uma obra concluída com recursos federais e um investimento significativo do município. Isso será um grande benefício para a população da região do Juruá”, declarou.

Maiquelini Rodrigues, presidente da associação de moradores do bairro Miritizal, expressou sua gratidão pela obra. “Este é um investimento essencial para o nosso bairro, que está em crescimento. Agradecemos à parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul”, comentou.

Para Francisco Virgulino, representante da Transcreana, a nova rodoviária garante uma melhor estrutura para as empresas de ônibus os nossos clientes. “ O espaço é melhor e mais aconchegante para a gente trabalhar e também para os nossos visitantes que vêm de outras cidades, de outros estados, até mesmo de outros países, como os turistas que por aqui passarão usando o transporte terrestre. O prefeito trabalhou arduamente para que essa entrega acontecesse, e estamos muito satisfeitos”, disse.

O evento contou com a presença da vice prefeita Delcimar Leite, prefeito de Porto Walter César Andrade, representantes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, empresários, vereadores e a comunidade local.

Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Brasiléia participa de intercâmbio voltado para gestão ambiental e soluções sustentáveis em Ariquemes

Publicados

11 minutos atrás

em

27 de setembro de 2025

Por

A prefeitura de Brasiléia por meio da secretaria de Meio Ambiente, liderada pela secretária Liane Chaves e do Setor de Tributos e Arrecadação, sob o comando de Luciano Augusto, participou de importantes agendas de intercâmbio na cidade de Ariquemes – RO, nos dias 23, 24 e 25, voltadas para gestão ambiental e soluções sustentáveis.

No primeiro dia de encontro, 23 de setembro, os convidados foram recepcionados pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Vilmar Ferreira, e sua equipe, onde apresentaram os programas da SEMA, como “Morre uma árvore, nasce uma arte”, em parceria com a cooperativa de reeducandos.

Posteriormente houve a visita ao setor de áreas verdes de Ariquemes, mostrando toda a operacionalidade da secretaria, incluindo a gestão de licenciamentos.

No dia 24, as experiências foram socializadas com a senhora Natália Terezinha, diretora técnica operacional do CISAN – consórcio intermunicipal integrado por 16 municípios rondonienses. Essa pauta interessa demais a cidade de Brasiléia, haja vista que, o município busca por soluções conjuntas para a problemática do lixão no Alto Acre foi o destaque.

Liane Chaves, secretária de Meio Ambiente de Brasiléia abordou sobre o tema, relatando a preocupação da atual gestão em busca de resolução desse grave problema que é o lixão. “A gestão de resíduos sólidos é uma preocupação de todo prefeito do Acre, mas precisamos de soluções verdadeiras, que caibam no orçamento dos municípios do interior. Nosso prefeito busca um consórcio sério, como o CISAN, praticado em Ariquemes desde 2012.”

O modelo apresentado inclui ecopontos, reciclagem, coleta seletiva e destinação correta dos resíduos, unindo municípios, setor privado e terceirizadas.

As agendas em Rondônia encerraram dia 25, com reunião no Departamento do Bem-Estar Animal, trocando experiências sobre resgate, manejo e implantação de um lar temporário para animais em vulnerabilidade.

Participou ainda o engenheiro ambiental Glauco Ribeiro, responsável pelo projeto de coleta seletiva na saúde, e a equipe técnica do CISAN: Natália Terezinha e Geovana Albuquerque.

O gerente do setor de cadastro, Luciano Augusto destacou a importância do evento: “Conhecer de perto as ações tributárias ligadas à SEMA e ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, é de fundamental importância para nossa gestão de Brasiléia, essas experiências nos ajudam a sonhar com politicas inovadoras. Uma agenda produtiva, de aprendizado e de fortalecimento de parcerias, em busca de soluções sustentáveis e acessíveis para nossa região”.

