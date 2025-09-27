Tudo Sobre Política II
Prefeito Zequinha Lima inaugura novo Terminal Rodoviário em Cruzeiro do Sul
Assessoria – Neste sábado, 27, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugurou um novo terminal rodoviário do município localizado na estrada da Variante. O novo terminal conta com sete boxes comerciais, que incluem cinco lojas de conveniência, uma lanchonete, dois guichês de atendimento, além de três baias para ônibus e uma área de estacionamento. As operações começam na próxima segunda-feira, 29 de setembro.
O prefeito Zequinha Lima foi o responsável por terminar e entregar a obra à comunidade.A construção do terminal foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar da ex-deputada federal Jéssica, no valor de R$ 1.7 milhão e com recursos próprios da Prefeitura, que somaram R$ 1.1 milhão. O valor inicial não contemplava os acessos e o pátio.
Mais de 300 toneladas de asfalto foram utilizadas pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul para pavimentar o pátio e as áreas de acesso. Durante a cerimônia, o prefeito Zequinha Lima destacou a importância da obra, mencionando que o projeto remonta a 2016. “Quando assumi em 2021, encontrei várias obras abandonadas, e a rodoviária era uma delas. A Caixa Econômica me deu duas opções: devolver os R$ 970 mil ou concluir a obra com recursos próprios, que são escassos no nosso município. Graças ao planejamento financeiro, conseguimos finalizar essa primeira etapa do nosso mandato. Embora a rodoviária seja pequena, era fundamental concluir o projeto para evitar a perda dos recursos”, afirmou.
O prefeito ainda ressaltou que, apesar da rodoviária atual ser modesta, planos para uma futura ampliação estão em andamento. Ele mencionou a necessidade de uma nova rotatória, que está sendo tratada com o Departamento Nacional de Transportesa – DNIT, para melhorar o fluxo de veículos na área.
Jonas Limas, secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana de Cruzeiro do Sul, destaca que o pátio atende a todas as necessidades da população, incluindo aqueles com necessidades especiais. “O espaço conta com mais de 70 vagas para veículos, além de áreas para táxi e mototáxi, assegurando a regulamentação conforme a legislação federal”, disse.
O deputado federal Zezinho Barbary, presente na inauguração, parabenizou ao prefeito pela execução da obra.
“Primeiro quero parabenizar a gestão do Zequinha Lima que conseguiu concluir essa obra. É gratificante ver uma obra concluída com recursos federais e um investimento significativo do município. Isso será um grande benefício para a população da região do Juruá”, declarou.
Maiquelini Rodrigues, presidente da associação de moradores do bairro Miritizal, expressou sua gratidão pela obra. “Este é um investimento essencial para o nosso bairro, que está em crescimento. Agradecemos à parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul”, comentou.
Para Francisco Virgulino, representante da Transcreana, a nova rodoviária garante uma melhor estrutura para as empresas de ônibus os nossos clientes. “ O espaço é melhor e mais aconchegante para a gente trabalhar e também para os nossos visitantes que vêm de outras cidades, de outros estados, até mesmo de outros países, como os turistas que por aqui passarão usando o transporte terrestre. O prefeito trabalhou arduamente para que essa entrega acontecesse, e estamos muito satisfeitos”, disse.
O evento contou com a presença da vice prefeita Delcimar Leite, prefeito de Porto Walter César Andrade, representantes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, empresários, vereadores e a comunidade local.
Prefeitura de Brasiléia participa de intercâmbio voltado para gestão ambiental e soluções sustentáveis em Ariquemes
A prefeitura de Brasiléia por meio da secretaria de Meio Ambiente, liderada pela secretária Liane Chaves e do Setor de Tributos e Arrecadação, sob o comando de Luciano Augusto, participou de importantes agendas de intercâmbio na cidade de Ariquemes – RO, nos dias 23, 24 e 25, voltadas para gestão ambiental e soluções sustentáveis.
No primeiro dia de encontro, 23 de setembro, os convidados foram recepcionados pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Vilmar Ferreira, e sua equipe, onde apresentaram os programas da SEMA, como “Morre uma árvore, nasce uma arte”, em parceria com a cooperativa de reeducandos.
Posteriormente houve a visita ao setor de áreas verdes de Ariquemes, mostrando toda a operacionalidade da secretaria, incluindo a gestão de licenciamentos.
No dia 24, as experiências foram socializadas com a senhora Natália Terezinha, diretora técnica operacional do CISAN – consórcio intermunicipal integrado por 16 municípios rondonienses. Essa pauta interessa demais a cidade de Brasiléia, haja vista que, o município busca por soluções conjuntas para a problemática do lixão no Alto Acre foi o destaque.
Liane Chaves, secretária de Meio Ambiente de Brasiléia abordou sobre o tema, relatando a preocupação da atual gestão em busca de resolução desse grave problema que é o lixão. “A gestão de resíduos sólidos é uma preocupação de todo prefeito do Acre, mas precisamos de soluções verdadeiras, que caibam no orçamento dos municípios do interior. Nosso prefeito busca um consórcio sério, como o CISAN, praticado em Ariquemes desde 2012.”
O modelo apresentado inclui ecopontos, reciclagem, coleta seletiva e destinação correta dos resíduos, unindo municípios, setor privado e terceirizadas.
As agendas em Rondônia encerraram dia 25, com reunião no Departamento do Bem-Estar Animal, trocando experiências sobre resgate, manejo e implantação de um lar temporário para animais em vulnerabilidade.
Participou ainda o engenheiro ambiental Glauco Ribeiro, responsável pelo projeto de coleta seletiva na saúde, e a equipe técnica do CISAN: Natália Terezinha e Geovana Albuquerque.
O gerente do setor de cadastro, Luciano Augusto destacou a importância do evento: “Conhecer de perto as ações tributárias ligadas à SEMA e ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, é de fundamental importância para nossa gestão de Brasiléia, essas experiências nos ajudam a sonhar com politicas inovadoras. Uma agenda produtiva, de aprendizado e de fortalecimento de parcerias, em busca de soluções sustentáveis e acessíveis para nossa região”.
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de...
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral
Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom...
Jorge Viana recebe o prefeito Railson, o vice-prefeito Juarez de Feijó e reforça apoio ao desenvolvimento econômico do município
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta quinta-feira, 25, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira,...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Equipes da Lagoinha e Santa Rosa vencem a Super Copa das Vilas de Cruzeiro do Sul
Assessoria – Na noite desta quinta-feira, 26, no Estádio o Cruzeirão foram realizadas as finais da Super Copa das Vilas...
Aluno de escola municipal poderá representar Cruzeiro do Sul no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo
O aluno Yago Dumond, da Escola Municipal Padre Marcelino Champagnat, em Cruzeiro do Sul vem se destacando nos estudos quanto...
Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final
Assessoria – – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a...
