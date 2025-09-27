Prefeito Zequinha Lima inaugura novo Terminal Rodoviário em Cruzeiro do Sul

Assessoria – Neste sábado, 27, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugurou um novo terminal rodoviário do município localizado na estrada da Variante. O novo terminal conta com sete boxes comerciais, que incluem cinco lojas de conveniência, uma lanchonete, dois guichês de atendimento, além de três baias para ônibus e uma área de estacionamento. As operações começam na próxima segunda-feira, 29 de setembro.

O prefeito Zequinha Lima foi o responsável por terminar e entregar a obra à comunidade.A construção do terminal foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar da ex-deputada federal Jéssica, no valor de R$ 1.7 milhão e com recursos próprios da Prefeitura, que somaram R$ 1.1 milhão. O valor inicial não contemplava os acessos e o pátio.

Mais de 300 toneladas de asfalto foram utilizadas pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul para pavimentar o pátio e as áreas de acesso. Durante a cerimônia, o prefeito Zequinha Lima destacou a importância da obra, mencionando que o projeto remonta a 2016. “Quando assumi em 2021, encontrei várias obras abandonadas, e a rodoviária era uma delas. A Caixa Econômica me deu duas opções: devolver os R$ 970 mil ou concluir a obra com recursos próprios, que são escassos no nosso município. Graças ao planejamento financeiro, conseguimos finalizar essa primeira etapa do nosso mandato. Embora a rodoviária seja pequena, era fundamental concluir o projeto para evitar a perda dos recursos”, afirmou.

O prefeito ainda ressaltou que, apesar da rodoviária atual ser modesta, planos para uma futura ampliação estão em andamento. Ele mencionou a necessidade de uma nova rotatória, que está sendo tratada com o Departamento Nacional de Transportesa – DNIT, para melhorar o fluxo de veículos na área.

Jonas Limas, secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana de Cruzeiro do Sul, destaca que o pátio atende a todas as necessidades da população, incluindo aqueles com necessidades especiais. “O espaço conta com mais de 70 vagas para veículos, além de áreas para táxi e mototáxi, assegurando a regulamentação conforme a legislação federal”, disse.

O deputado federal Zezinho Barbary, presente na inauguração, parabenizou ao prefeito pela execução da obra.

“Primeiro quero parabenizar a gestão do Zequinha Lima que conseguiu concluir essa obra. É gratificante ver uma obra concluída com recursos federais e um investimento significativo do município. Isso será um grande benefício para a população da região do Juruá”, declarou.

Maiquelini Rodrigues, presidente da associação de moradores do bairro Miritizal, expressou sua gratidão pela obra. “Este é um investimento essencial para o nosso bairro, que está em crescimento. Agradecemos à parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul”, comentou.

Para Francisco Virgulino, representante da Transcreana, a nova rodoviária garante uma melhor estrutura para as empresas de ônibus os nossos clientes. “ O espaço é melhor e mais aconchegante para a gente trabalhar e também para os nossos visitantes que vêm de outras cidades, de outros estados, até mesmo de outros países, como os turistas que por aqui passarão usando o transporte terrestre. O prefeito trabalhou arduamente para que essa entrega acontecesse, e estamos muito satisfeitos”, disse.

O evento contou com a presença da vice prefeita Delcimar Leite, prefeito de Porto Walter César Andrade, representantes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, empresários, vereadores e a comunidade local.