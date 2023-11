Prefeito Zequinha Lima inaugura nova sede do Atendimento Municipal do Autismo, AMA

Assessoria – Com o aumento de atendimento de 80 para 132 crianças com Transtorno do Espectro do Autismo, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a inauguração da nova sede do AMA, localizada na Avenida 25 de Agosto, nas proximidades da casa do ex-deputado Idelfonso Cordeiro.

De acordo com a coordenação do órgão, atualmente mais de 15 profissionais atuam no melhor atendimento prestado as crianças que são atendidas pelo AMA. No início do órgão, em abril de 2021 eram apenas 3 profissionais e 3 salas para atender 30 crianças e o atual espaço está composto com 7 salas adaptadas para atender 132 crianças em dois turnos.

A prefeitura também tem sido uma referência no atendimento e diagnóstico que começa pela escola, passa pela moderna telemedicina e finaliza com profissionais especializados.

Síglia Gaspar Santiago é mediadora, e mãe de uma criança no espectro autista.

“Não é fácil, o diagnóstico não é fácil. Descobrimos com um ano e oito meses. O Bruno tem atraso na fala, não fixa o olhar nas pessoas, é muito seletivo em relação à alimentação. Não gosta de se aventurar com crianças da mesma idade e não gosta de ambientes com muita gente.

Conhecemos o Peter da APA (Associação de Pais e Amigos do Autista) e ele pediu para procurar especialistas, vieram profissionais de Rio Branco e aí veio o diagnóstico. Ele melhorou porque levamos a um terapeuta. A fala ainda está atrasada, mas é no tempo deles, com calma e cautela. Acho muito bom a prefeitura estar preocupada e participando nessa causa. Agradeço ao AMA, porque os tratamentos não são fáceis”.

Valéria Lima, Secretária de Saúde, explicou sobre o funcionamento da rede municipal que tem servido de referência no estado e mesmo fora dele.

“Na gestão do prefeito Zequinha Lima, em 2021, foi elaborado o atendimento municipal aos autistas. Tínhamos uma casa pequena, comportando 60 crianças. Em 2023, a gestão deu um avanço, buscamos um local maior, ampliado, estrutura melhor, mais recursos para ter mais profissionais.

Hoje já temos um espaço com auditório e espaço recreativo. Abrimos concurso para mais profissionais: terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogo, profissional de educação física; todos eles têm sua sala. Isso aumenta o atendimento de crianças e temos o espaço lúdico, além do auditório. Deixamos bem claro que recebemos os diagnósticos, mas também temos as unidades básicas de saúde com multiprofissionais.

Queremos atender e cuidar, esse é o compromisso do prefeito com a população de Cruzeiro do Sul. Não é só o AMA, é uma rede: tem a escola, ambiente familiar, o AMA e as unidades de saúde. Temos um fluxo que serve de modelo, junto Ministério da Saúde, temos telemedicina, neuropediatra na primeira avaliação, exames, relatório passa para segunda consulta quando necessário e enviamos ao hospital para presencial.

Conseguimos diminuir as filas de TFD. São 15 profissionais e ampliamos a capacidade dos atendimentos para de 127 a 145 crianças”.

Sibele Farias, administradora, teve de se dedicar exclusivamente ao cuidado de seus filhos Enzo, de 8 anos, e Heitor, de seis anos, ambos diagnosticados no espectro autista. Na opinião de Sibele que é natural de Brasília, o Acre, e em especial Cruzeiro do Sul, estão mais avançados do que a capital federal no atendimento público às crianças e às famílias dos autistas, devido à parceria entre poder público e a associação e a rede de atendimento.

“Cerca de um ano atrás, diagnostiquei primeiro o mais velho. Estava tão focada no primeiro que não percebi que o segundo também estava no espectro. A escola foi quem me chamou, e já imaginei desde então. Estou nesta luta junto com o Peter na APA, e junto com ele sou integrante da Associação de Pais e Amigos do Autista.

Esse trabalho desenvolvido aqui representa muito, pois sem as terapias, não as crianças não conseguem avançar. O autismo não tem cura; é algo constante. Há um ano, meus filhos não estariam em um lugar como este. Não socializavam, não abraçavam, até para se relacionar na escola tinham dificuldade. Hoje já são crianças transformadas.

As escolas percebem quando tem uma criança no espectro autista. Sou de Brasília, e aqui percebo que está mais avançado. Tem mais leis direcionadas, e a gente percebe que tem todo um movimento a favor de implementar as leis. Melhorou saúde, educação, mediadores. Tem muito ainda a ser feito; é algo novo para todo mundo, é uma informação nova e um volume muito grande. Mas percebemos que tem um olhar grande e direcionado. Agradecer e alertar os pais que o poder público não faz tudo só.”

O prefeito Zequinha Lima esteve presente na inauguração da nova sede da AMA e falou dos esforços do município em proporcionar um atendimento especializado para as crianças e suas famílias.

“Nós inauguramos em julho de 2021 esse espaço no centro da cidade, o AMA. Inicialmente, atendíamos 37 crianças, depois passamos para 80, depois se tornou pequeno. Apareceu mais necessidade de ampliar esse espaço, hoje estamos inaugurando esse espaço ampliado, com mais profissionais e horário de atendimento ampliado também. Passamos de 37 para 80 e agora vamos para 127 pessoas. Atendíamos apenas um turno e agora vamos até as 19 horas, dando oportunidade de atendimento mais especializado e atender demanda represada de crianças que precisam de um atendimento melhor, mais humanizado, com profissionais da área. Agora vamos proporcionar para todas as famílias. Temos que ter esse olhar especial na contratação de professores especializados para olhar e cuidar, acompanhar nas escolas. Precisamos também de profissionais específicos da área para ajudar os pais a como proceder diante de algumas situações. A escola tem papel fundamental, mas os pais também, tendo acompanhamento e orientação de como agir diante de situações comportamentais. Isso vai estar aqui no AMA, atendimento especializado, e um atendimento que vem ao encontro da necessidade que temos da nossa comunidade e que estamos de certa forma correspondendo a essa expectativa, que é de oferecer esse espaço para estas crianças, para estas famílias terem esse atendimento especializado.”