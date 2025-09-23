Tudo Sobre Política II
Prefeito Zequinha Lima inaugura nova escola na Zona Rural do município de Cruzeiro do Sul
Tudo Sobre Política II
Assessoria – O prefeito Zequinha Lima inaugurou nesta terça-feira, 23, a Escola Municipal Elzivânia Mendonça da Conceição, de construção mista, em alvenaria e madeira localizada no Ramal 6, da Br 364,que atende 41 alunos em dois turnos. A escola foi feita com recursos próprias da Prefeitura, com investimento de R$ 150 mil. A unidade é composta por sala de aula, banheiros, cozinha, secretaria, poço e já conta com internet. O mobiliário e os equipamentos novos também foram entregues.
Estiveram presentes no evento, pessoas da comunidade, vereadores, secretários, o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, vereador Elter Nóbrega e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Nicolau Júnior.
Raimundo Nonato Silva, Diretor da Regional Santa Luzia do Campinas, parabenizou a gestão municipal pela nova escola e pediu que a comunidade cuide da nova unidade de ensino.
“Em nome da comunidade agradecemos ao prefeito Zequinha Lima. Estamos felizes com uma escola novinha com todos os equipamentos e material didático novos. É hora de preservarmos essa grande obra que chegou à nossa comunidade.
Antônio Altevir Silva, Presidente da Associação de Produtores da Comunidade do Ramal 6, elogiou padrão da escola.
“Aqui é um investimento de grande porte, há 3 anos lutávamos por essa escola, então hoje é dia de muita alegria. Estamos recebendo uma escola padrão, então nossas palavras são de gratidão ao Prefeito Zequinha “.
A escola atende a 41 alunos nos dois turnos, sendo do 1° ao 5° ano, no turno da manhã e 6° ao 9° ano, no turno da tarde. A professora Maria Vânia de Oliveira enfatiza que as instalações novas impactam de forma positiva o ensino aprendizagem. “Quero agradecer nosso prefeito Zequinha por nossa nova escola e nossas crianças terão um desenvolvimento melhor”.
Fiama Maria Alves, merendeira da Regional Santa Luzia Campinas enalteceu as instalações da nova unidade de ensino. “A comunidade reconhece a importância de uma escola de primeiro mundo porque tudo o que precisamos temos para desenvolver nosso trabalho e isso é graças a uma gestão de qualidade como essa que temos “.
Para o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, vereador Elter Nóbrega, a nova unidade erguida na zona rural simboliza o respeito da gestão pela educação e pelos moradores da zona rural.”Nosso prefeito está de parabéns por trazer uma obra dessa tão importante para uma comunidade tão distante da cidade.”
“É uma alegria estar aqui e ver as ações da gestão do nosso Prefeito Zequinha Lima chegar tão longe. Sou parceiro da gestão e estou aqui para contribuir com o desenvolvimento de nossa Cruzeiro do Sul”, destacou o deputado Estadual Nicolau Júnior, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre.
O prefeito Zequinha Lima enfatizou que os investimentos na alcançam as zonas urbana e rural de Cruzeiro do Sul. “Aqui temos um prédio novo e com todos os equipamentos novos. Nossa gestão garante investimentos para a educação da zona com tudo novo do prédio à internet,poço artesiano,todos os móveis novos, merenda escolar, com freezer, geladeira,fogão. O mesmo investimento que nós fazemos na zona urbana, nós fazemos questão de trazer esse mesmo benefício para a zona rural”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.
Educação em alta
Nesta segunda-feira, 22, a como parte da programação do aniversário de 121 anos de Cruzeiro do Sul, o prefeito Zequinha Lima reinaugurou as Escola de Ensino Integral Terezinha Saavedra, no bairro Saboeiro, e a Rita de Cássia, no Cruzeirão. O investimento da prefeitura na reforma junto com a aquisição de nova mobília, foi de R$2,1 milhões. O modelo de ensino em tempo integral amplia a permanência do estudante na escola e fortalece o processo de aprendizagem e os alunos têm aula de inglês nas unidades de ensino.
Tudo Sobre Política II
Prefeito César Andrade recebe Defesa Civil do Estado que entrega equipamentos para reforçar ações de brigadistas
O prefeito César Andrade acompanhado do Coordenador Municipal de Defesa Civil, Manoel Coelho recebeu nesta Terça-feira (23) a equipe da Defesa Civil do Estado, em uma visita técnica voltada ao planejamento de um simulado de prevenção a desastres no município. A ação tem como objetivo preparar servidores e comunidade para agir de forma rápida e eficiente em situações de risco.
Durante o encontro, também foi realizada a entrega de materiais de apoio para os brigadistas municipais, fortalecendo a estrutura de atuação nas ocorrências e garantindo melhores condições de trabalho às equipes que atuam diretamente na linha de frente.
O prefeito destacou a relevância da parceria com o Governo do Estado. “A prevenção é sempre o melhor caminho. Esse alinhamento com a Defesa Civil é fundamental para que estejamos preparados, garantindo segurança e proteção para nossa população”, afirmou.
A equipe da Defesa Civil ressaltou que os simulados são importantes ferramentas de conscientização. “Queremos que a população saiba como agir em caso de emergência e que os brigadistas tenham os equipamentos necessários para atuar com segurança e eficiência”, destacou o representante estadual.
Projeto Som do Acre já definiu os 2 selecionados que irão compor o line-up do Festival Varadouro 2025
Prefeito César Andrade recebe Defesa Civil do Estado que entrega equipamentos para reforçar ações de brigadistas
Prefeito Zequinha Lima inaugura nova escola na Zona Rural do município de Cruzeiro do Sul
Exoneração relâmpago de delegado no Gefron, após visita do senador Alan Rick, escancara perseguição política no Acre
Prefeito César Andrade recebe superintendente do Incra que anuncia R$ 408 mil em créditos liberados para assentados do Cruzeiro do Vale
POLÍTICA
Ministério Público apura negligência do prefeito Tião Bocalom no atendimento do ensino de crianças com Transtorno do Espectro autistas em Rio Branco
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu dois procedimentos administrativos para apurar graves violações do direito à educação...
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir...
Disputa pelo Governo do Acre em 2026: Bocalom evita apoiar Mailza e insinua que pode ser candidato, apesar da recomendação de Gladson
A corrida pelo Governo do Acre em 2026 começa a ganhar contornos cada vez mais tensos dentro da própria base...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu na noite desta segunda-feira, 22, no Estádio o Cruzeirão, o Copão...
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
Sete dos oito deputados federais do Acre traem a confiança popular e aprovam a PEC da Blindagem, garantindo impunidade para políticos corruptos
-
Política6 dias atrás
Acreanos reagem: deputada Socorro Neri é a única a votar contra a PEC da Blindagem e ganha apoio popular nas redes sociais
-
Política6 dias atrás
Veneziano desmascara Márcio Bittar ao criticar defesa de anistia para livrar Bolsonaro da cadeia e afirma que a impunidade não pode ser regra no Brasil
-
Política Destaque6 dias atrás
Governo Gladson Cameli ignora servidores, transforma negociação em promessa vazia e sindicatos anunciam novas mobilizações em outubro