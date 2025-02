Prefeito Zequinha Lima fortalece cafeicultura com parceria com grandes investidores

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está promovendo o fortalecimento da cafeicultura no município com um conjunto de ações que visam impulsionar o setor agrícola e beneficiar os produtores locais. Entre as diversas iniciativas da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, destacam-se o apoio ao preparo de solo para o plantio, transporte de mudas, assistência técnica e o transporte do café para beneficiamento.

Na manhã desta quinta-feira, 20, o prefeito Zequinha Lima visitou a área do investidor Albérico Rodrigues, de Manaus, que está implantando uma lavoura de café na região da Vila Santa Luzia e Ramal 2. O empresário já iniciou o plantio em 55 hectares e planeja expandir a área cultivada.

“Já começamos a implantar uma lavoura de café aqui no Ramal 2, com 55 hectares, e nossa pretensão é chegar a 200 hectares. Compramos agora uma terra em Santa Luzia com mais 150 hectares. Nosso objetivo é chegar aos 200 hectares de café”, afirmou Rodrigues.

Ele destacou a importância da cafeicultura para a transformação da região. “O café é uma virada de chave para essa região. É uma mudança de cultura, não só do ponto de vista agrícola, mas também da geração de renda, emprego e riqueza. Cruzeiro do Sul já é uma cidade com uma das melhores administrações do Brasil, e com a possibilidade do café, isso se tornará uma realidade ainda maior, beneficiando a população e desenvolvendo cada vez mais a cidade”, completou o investidor.

Jonas Lima, presidente da cooperativa Copper Café, também comentou sobre o impacto da iniciativa. “O Zequinha quer muito fortalecer a agricultura familiar aqui na região, e ninguém fortalece a agricultura familiar sem trazer os grandes investidores para perto. Essas conversas, essas ideias estão dando certo, e é só alegria. Parabenizo o Zequinha e sua equipe”, afirmou Lima.

O prefeito Zequinha Lima celebrou a chegada do investidor e o impacto positivo que a cafeicultura terá na região. Enfatizou que com a expansão da cafeicultura, Cruzeiro do Sul caminha para um futuro promissor, com mais geração de riqueza e o fortalecimento da economia local, consolidando a região como um polo agrícola cada vez mais importante para o Acre.

“O café começou a ser cultivado em Mâncio Lima, com o apoio do ex deputado Jonas Lima, e hoje está crescendo muito em Cruzeiro do Sul e em toda a região do Juruá. Estamos muito felizes com o investimento do Albérico, que está apostando no crescimento da lavoura de café aqui em Cruzeiro do Sul. Ele está trazendo um investimento significativo para a região, criando oportunidades de emprego, renda e trabalho para muitas pessoas. Isso é desenvolvimento, é olhar para o futuro”, destacou o prefeito.