Prefeito Zequinha Lima facilita a mobilidade dos idosos do município de Cruzeiro do Sul

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade – Semtrans, realizou, nesta terça-feira, 14, no Centro de Convivência do Idoso, ações para facilitar a mobilidade das pessoas da terceira idade.

O Projeto Idoso no Trânsito é desenvolvido a parceria com a Polícia Militar, do Detran e do SEST-SENAT.

Foram entregues aos idosos que frequentam o local, os cartões garantindo o acesso deles à passagem gratuita nos transportes coletivos e as vagas nos estacionamentos específicos para pessoas da terceira idade.

“Já fazemos o trâmite desses cartões na Oca e na sede da secretaria e estamos trazendo aqui também numa ação de cidadania determinada pelo prefeito Zequinha Lima. Esses são benefícios que os idosos têm direito, mas muitos nem sabem, por isso essa ação é importante”, disse o secretário de trânsito do município, Jonas Torres.

O prefeito Zequinha Lima aproveitou a ação, para informar sobre um projeto do executivo, que será enviado para aprovação na Câmara Municipal alterando as normas no trânsito de Cruzeiro do Sul para garantir maior segurança para os idosos.

A preocupação do gestor, é com dados da Organização Mundial da Saúde, que apontam ,que, de cada três acidentes com vítimas fatais, um ocorre com idosos.

“Com as propostas de mudança da lei, vamos aumentar de 5% para 10% o número de vagas nos estacionamentos destinadas aos idosos e também ampliar a quantidade de vagas reservadas nos coletivos para o público da terceira idade. Estamos trabalhando muito na sinalização para dar segurança na mobilidade. Vamos fazer as mudanças necessárias na lei para melhorar cada vez mais a segurança dos nossos idosos no trânsito da nossa cidade.Estamos também facilitando o acesso dos idosos a esses cartões para que usem os espaços que são exclusivos para eles,” afirmou o prefeito.

A diretora do Centro do Idoso avaliou como uma atividade essencial para garantir a segurança dos idosos no trânsito.

“É fundamental um projeto como esse para informar os nossos idosos. É importante que eles saibam como se comportar como motorista, como ciclista, como pedestre para ter autoconfiança para cuidar de sua vida”, avaliou.