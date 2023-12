Prefeito Zequinha Lima entrega uniformes para servidores da Secretaria de Agricultura

Após a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos destinar veículos aos Conselhos Tutelares do Acre, o Prefeito César Andrade entregou o novo veículo aos Conselheiros na manhã desta Segunda-feira (04), após o carro modelo Yaris, da Toyota, chegar ao município.

O ato simbólico realizado na frente da Prefeitura simboliza a consolidação dos investimentos que a administração tem realizado, somando as parcerias para permitir uma atuação mais efetiva e aprimorar a proteção dos direitos das crianças e adolescentes da cidade.

A chave do veículo foi entregue a presidente do órgão, a conselheira Gabriela Costa, que destaca a importância do veículo. “Tínhamos um veículo antigo, e esse novo nos ajudará nas demandas administrativas e operacionais. É essencial que estejamos sempre engajados na luta contra a exploração e todas as outras formas de negligencia aos direitos sociais fundamentais de nossas crianças. Essas ações são importantes”, disse.

O gestor recebeu os conselheiros no gabinete, e antes da entrega reforçou as melhorias que a gestão tem buscado proporcionar ao colegiado. “Já concedemos reajuste salarial, e apoiamos incondicionalmente esse trabalho que é realizado tanto na sede do município quanto na zona rural. O nosso agradecimento ao Governo do Estado por meio da Secretaria de Assistência Social”, disse o gestor.