Tudo Sobre Política II
Prefeito Zequinha Lima entrega título definitivo ao Lar Esther Cameli em Cruzeiro do Sul
Tudo Sobre Política II
Assessoria – Nesta quarta-feira, 24, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou a entrega do título definitivo de propriedade ao Lar Esther Cameli, administrado pela Fundação Betel. A solenidade aconteceu na própria instituição e contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, da vice-prefeita Delcimar Leite, de vereadores, representantes da Fundação Betel , além da equipe da Assistência Social e demais secretarias.
O ato marca um momento histórico para a entidade, que há décadas desenvolve um trabalho essencial de acolhimento e proteção a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no município,
O presidente da Fundação Betel, Flávio Felipe, destacou a relevância da conquista. “Hoje é um momento importante. A instituição que já funciona há tanto tempo agora recebe o título definitivo, algo que nos dará respaldo jurídico para trabalhar com mais confiança, até pensando em um futuro melhor. Só temos a agradecer ao prefeito Zequinha Lima e a toda a equipe, que se empenharam para tornar isso possível”, destacou.
O prefeito Zequinha Lima lembrou as dificuldades enfrentadas para regularizar a área do Aeroporto Velho, que pertencia à Infraero. “As pessoas não tinham domínio sobre os terrenos, não havia como tirar documentos. Depois de muito trabalho e insistência junto ao Governo Federal, conseguimos regularizar parte da área e hoje entregamos o título definitivo à Fundação Betel. A partir de agora, a instituição se torna proprietária deste espaço que desenvolve um trabalho que a Prefeitura sozinha não conseguiria realizar, acolhendo cerca de 60 crianças e adolescentes que precisam de acompanhamento e oportunidades para um futuro melhor”, enfatizou.
A secretária municipal de Assistência Social, Milca Santos, ressaltou o impacto social da medida. “Este ato fortalece não apenas a instituição, mas também toda a rede de assistência social do município. Hoje atendemos aqui crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, muitos em situação de abandono ou exploração. Dar a elas um espaço seguro, agora definitivamente da Fundação, garante a continuidade desse serviço fundamental. É um marco para a história da entidade e para a proteção social de Cruzeiro do Sul”, enfatizou.
Tudo Sobre Política II
Prefeito Jerry Correia recebe candidatas a Rainha do Rodeio da Expo Fronteira 2025, em Assis Brasil
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira(24) as candidatas a Rainha do Rodeio da primeira Expo Fronteira, que acontece na cidade. As participantes Bruna Gadelha, Keury Souza, Fernanda Gifone, Natailane Silva e Sandy Santos foram recepcionadas pelo prefeito, que destacou a coragem e a dedicação de cada uma.
Durante o encontro, Jerry Correia agradeceu a presença das candidatas e elogiou a iniciativa de participarem do evento que promete movimentar a região, destacando que a Expo Fronteira será um marco para Assis Brasil, com atrações culturais, shows e celebração da tradição do rodeio.
A competição irá eleger a Rainha do Rodeio, Princesa do Rodeio e Madrinha dos Peões, e promete emocionar o público local. O desfile está marcado para sexta-feira, 26, a partir das 20h, com show ao vivo da dupla Cristiano Paulo e Daniel, garantindo muita música e animação para todos os presentes.
O prefeito reforçou o convite à população para prestigiar o evento e celebrar juntos essa grande festa que marca a primeira edição da Expo Fronteira.
Prefeito Zequinha Lima entrega título definitivo ao Lar Esther Cameli em Cruzeiro do Sul
Deputada Dra. Michelle Melo visita presídios e aponta desafios da segurança pública no Acre
Auditores do Tribunal de Contas do Estado fiscalizam unidades de saúde do Bujari
Prefeito Jerry Correia recebe candidatas a Rainha do Rodeio da Expo Fronteira 2025, em Assis Brasil
Deputada Socorro Neri cumpre agenda no município de Assis Brasil com foco específico na Educação basica
POLÍTICA
Jorge Viana anuncia abertura de escritório da ApexBrasil em Cuiabá para impulsionar exportações e atrair investimentos estrangeiros para a região
Assessoria – A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) anunciou, nesta terça-feira (23), a abertura de um...
Ministério Público apura negligência do prefeito Tião Bocalom no atendimento do ensino de crianças com Transtorno do Espectro autistas em Rio Branco
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu dois procedimentos administrativos para apurar graves violações do direito à educação...
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu na noite desta segunda-feira, 22, no Estádio o Cruzeirão, o Copão...
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
Sérgio Petecão anuncia voto contra a PEC da Blindagem no Senado, chama proposta de afronta à democracia e defende transparência com o povo
-
Política6 dias atrás
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
-
Política6 dias atrás
MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia
-
Política6 dias atrás
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes