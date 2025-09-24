Prefeito Zequinha Lima entrega título definitivo ao Lar Esther Cameli em Cruzeiro do Sul

Assessoria – Nesta quarta-feira, 24, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou a entrega do título definitivo de propriedade ao Lar Esther Cameli, administrado pela Fundação Betel. A solenidade aconteceu na própria instituição e contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, da vice-prefeita Delcimar Leite, de vereadores, representantes da Fundação Betel , além da equipe da Assistência Social e demais secretarias.

O ato marca um momento histórico para a entidade, que há décadas desenvolve um trabalho essencial de acolhimento e proteção a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no município,

O presidente da Fundação Betel, Flávio Felipe, destacou a relevância da conquista. “Hoje é um momento importante. A instituição que já funciona há tanto tempo agora recebe o título definitivo, algo que nos dará respaldo jurídico para trabalhar com mais confiança, até pensando em um futuro melhor. Só temos a agradecer ao prefeito Zequinha Lima e a toda a equipe, que se empenharam para tornar isso possível”, destacou.

O prefeito Zequinha Lima lembrou as dificuldades enfrentadas para regularizar a área do Aeroporto Velho, que pertencia à Infraero. “As pessoas não tinham domínio sobre os terrenos, não havia como tirar documentos. Depois de muito trabalho e insistência junto ao Governo Federal, conseguimos regularizar parte da área e hoje entregamos o título definitivo à Fundação Betel. A partir de agora, a instituição se torna proprietária deste espaço que desenvolve um trabalho que a Prefeitura sozinha não conseguiria realizar, acolhendo cerca de 60 crianças e adolescentes que precisam de acompanhamento e oportunidades para um futuro melhor”, enfatizou.

A secretária municipal de Assistência Social, Milca Santos, ressaltou o impacto social da medida. “Este ato fortalece não apenas a instituição, mas também toda a rede de assistência social do município. Hoje atendemos aqui crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, muitos em situação de abandono ou exploração. Dar a elas um espaço seguro, agora definitivamente da Fundação, garante a continuidade desse serviço fundamental. É um marco para a história da entidade e para a proteção social de Cruzeiro do Sul”, enfatizou.