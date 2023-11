Prefeito Zequinha Lima entrega mais 1,1 milhões de reais em equipamentos agrícolas no ramal 3

Em um grande ato na quadra coberta do Ramal 3, o prefeito Zequinha Lima, acompanhado do senador Alan Rick, entregou nesta quinta-feira, mais de 1,1 milhões de reais em equipamentos agrícolas há 23 associações agrícolas localizadas na BR 364.

São dezenas de equipamentos entre mini escavadeira, desbulhadeiras de milho, beneficiadoras de arroz, moendas de cana, entre outros equipamentos, como tobatas, carroças e muitos outros.

O presidente da Associação São José, localizada no ramal 5 José Galber, destacou esse momento como um momento único para o produtor rural.

“Esse momento é muito especial para nós produtores rurais. São 23 associações rurais beneficiadas com mais mil famílias que terão agora mais investimentos na sua produção. Quero parabenizar nosso prefeito Zequinha Lima pelos grandes investimentos voltados para o produtor rural.” Disse Galber.

Francisco das Chagas, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores rurais, enalteceu o trabalho do prefeito Zequinha Lima, no desenvolvimento da agricultura familiar.

“Quero agradecer e parabenizar o prefeito Zequinha Lima, pelos investimentos realizados no produtor rural, ficamos felizes em ver a quantidade de equipamentos que chegam no campo para beneficiar nossos produtores.”

O senador Alan Rick, autor da emenda parlamentar que possibilitou a aquisição dos equipamentos, destacou os investimentos feitos pela gestão Zequinha Lima na produção rural.

“Que alegria estarmos aqui no ramal 3, juntamente com o prefeito Zequinha Lima entregando tanto equipamentos, oriundos de emenda parlamentar do nosso mandato. Fico muito feliz em poder está contribuindo com o crescimento de nossos produtores rurais e mais feliz ainda, com o extraordinário trabalho que o prefeito Zequinha Lima está fazendo para o povo do campo.” Finalizou Alan Rick.

O prefeito Zequinha Lima agradeceu o senador Alan Rick pela emenda parlamentar e enalteceu os esforços da gestão em levar dignidade ao homem do campo.

“Primeiro, meus agradecimentos de coração ao amigo senador Alan Rick que destinou os recursos para que hoje possamos estar entregando todos esses equipamentos para nossos produtores. São mais de 1,5 milhão e meio de reais investidos no homem do campo. Nossa gestão tem feito muito para o produtor rural porque entendemos que o homem do campo quer ficar no campo mais para isso, ele precisa que os investimentos do poder público sejam cada vez maiores e temos feito isso, trabalhado muito pelos nossos produtores.” Disse Zequinha Lima.