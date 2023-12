Prefeito Zequinha Lima entrega equipamentos para fortalecimento da agricultura familiar

Nesta quarta, 20, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul entregou na comunidade Florianópolis, materiais e equipamentos para o fortalecimento da agricultura familiar, com destaque para a produção de açúcar.

Na localidade, 18 das 72 famílias trabalham diretamente com a produção de cana de açúcar e seus derivados e foram beneficiadas pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul com o Kit Moenda. O prefeito Zequinha Lima entregou para a Associação Esperança Viva, seis moendas de cana, uma despolpadeira de frutas, um triturador de grãos, um kit de casa de farinha e um barco.

A entrega é fruto de emendas parlamentares da ex-deputadas Perpétua Almeida e Jessica Sales.

O secretário de educação Edvaldo Gomes, representou a ex-deputada Perpétua Almeida que destinou recursos da ordem de R$1.500.000 para a aquisição de máquinas e equipamentos.

“Estar aqui representando a ex-deputada Perpétua Almeida é algo que nos orgulha. Mesmo tendo findado o seu mandato tem chegado o resultado do seu trabalho. É uma deputada que ao longo da vida política sempre buscou estar ao lado dos trabalhadores rurais, com barcos, motores e equipamentos. Mas para que este recurso chegue é preciso ter uma gestão e um prefeito com compromisso para transformar este recurso em resultados”, ponderou.

O presidente da Associação de Agricultores Esperança Viva do seringal Florianópolis, Amarísio da Silva,agradeceu ao empenho da gestão do prefeito Zequinha Lima, em fazer chegar os benefícios até os agricultores.

“É importante ter um prefeito que está olhando para comunidade rural, como faz o Zequinha com suas secretarias. Na hora de distribuir, tem que ser bem-feito, para que todos que precisam, possam ganhar”, pontuou ele.

Filho de trabalhadores rurais, Daniel Pereira da Silva fez o caminho inverso da maioria: saiu da cidade para o campo. Ele diz que hoje o cultivo da cana a indústria familiar da produção de açúcar gramixó (mascavo) possibilita uma renda melhor que a de seu antigo emprego na cidade.

“A gente desde pequeno teve incentivo de trabalhar na agricultura, assim, quero a cada dia estar mais perto do pai e da mãe. Como não quiseram sair, eu sentia saudade e por isso resolvi voltar. Fui incentivado e fico feliz porque consegui ganhar até mais do que na cidade com a produção de açúcar. Produzir açúcar é o costume, a tradição. Com uma semana de trabalho, consigo ganhar o salário de um mês de trabalho. Esse incentivo ajuda muito, fortalece nosso trabalho. No ano passado plantei um hectare de cana, este ano, já plantei mais 4 hectares. Já tive de sete a oito pessoas trabalhando para mim. Isso incentiva a gente a trabalhar cada vez mais na agricultura. Os equipamentos ajudam muito e hoje tem um bom mercado para o açúcar. As vezes até ligam para a gente pedindo o produto”.

O prefeito Zequinha Lima explica que por serem muitas as comunidades rurais, os recursos têm de ser bem divididos para contemplar o maior número possível de pessoas e comunidades.

“No Juruá Mirim, são 14 comunidades, no Liberdade outras tantas. Para que todo mundo possa receber um pouquinho a gente divide. Tem mais gente pedindo: barco, moenda. Vamos atrás d recursos para beneficiar mais comunidades. Tenho certeza de que mais cana vão plantar. Fico feliz de saber que é algo que as pessoas estavam deixando de plantar e estou contribuindo para que não desistam. Meu pai plantava e o trabalho era familiar. A gente guardava açúcar nos paneiros. Hoje tem comprador, é alegria e satisfação poder ajudar o fortalecimento tanto do agricultor quanto da sua produção”, destacou o prefeito Zequinha Lima.