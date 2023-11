Prefeito Zequinha Lima entrega equipamentos eletrônicos e tablets para a saúde de Cruzeiro do Sul

Assessoria – Com o objetivo de melhorar e humanizar os serviços de saúde de Cruzeiro do Sul, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, entregou nesta terça-feira, 07, mais de 2 milhões de reais em equipamentos de informática e tablets.

Os recursos para a aquisição dos equipamentos são oriundos de emendas parlamentares da Vice – Governadora e ex-senadora, Mailza Assis, no valor de 1 milhão de reais e da ex-deputada federal, Jéssica Sales, valor de 1,3 milhão de reais, totalizando um investimento de 2,3 milhões de reais.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a aquisição desses equipamentos de informática foi para implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão, PEC, em todas as Unidades Básicas de Saúde. Esse programa de informatização permitirá a redução do uso de papéis e permitirá também, que as informações dos pacientes sejam acessadas, via rede, por todos os profissionais de saúde. Pois, na hora em que a ficha é feita na recepção técnicos e enfermeiros terão acesso as informações. Assim, como os profissionais médicos.

Foram comprados, 25 notebooks, 06 roteadores, 51 Impressoras a Laser, 173 computadores de mesa, 285 tabletes de 10 polegadas. Os tabletes serão destinados aos 75 novos ACS e para substituição dos que estão danificados em posse dos ACS efetivos.

O Agente Comunitário de Saúde, José Fernandes destacou a importância dos tablets no desenvolvimento dos serviços junto às famílias.

“Queremos agradecer nosso prefeito Zequinha Lima pela aquisição dos tablets que irão ajudar, bastante dos nossos trabalhos, porque quando fizermos o cadastro da família, automaticamente estaremos atualizando essa família no e SUS.”

A recepcionista Elza da Costa falou sobre as melhorias nas condições de trabalho nas unidades de saúde.

“Antes era muito complicado preencher os prontuários, era tudo por escrito, agora com a informatização tudo melhora porque na hora que preenchemos no computador já vai direto para o técnico de informática fazer a triagem,” disse Elza.

Valéria Lima, Secretária Municipal de Saúde, destacou os investimentos da gestão Zequinha Lima, na área da saúde.

“Nosso prefeito Zequinha Lima não tem medido esforços para garantir grandes avanços na saúde de Cruzeiro do Sul. Aqui estamos entregando mais de 2 milhões de reais em equipamentos eletrônicos que irão melhorar o atendimento nos postos de saúde”, destacou Valéria.

O prefeito Zequinha Lima, agradeceu o apoio parlamentar e enalteceu os investimentos realizados pela sua gestão na saúde de Cruzeiro do Sul.

“Hoje é um dia muito feliz, estamos entregando equipamentos que irão humanizar nossos serviços em saúde. Quero agradecer nossos parlamentares federais pelo empenho e ajuda em alocar recursos para que possamos está realizando os investimentos e melhorias necessárias ao nosso povo. Temos avançado muito no desenvolvimento da saúde de Cruzeiro do Sul, são investimentos na infraestrutura das unidades, nas condições de trabalhos e valorização de nossos funcionários”, finalizou Zequinha Lima.