Prefeito Zequinha Lima entrega carro para pipoqueiro vítima de acidente em Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, entregou nesta sexta-feira, 31, um carrinho de pipoca para seu Francisco Souza, morador do Bairro Oscar Trovão. Ele perdeu sua única fonte de renda no último dia 19,após uma colisão com uma motocicleta na Avenida Lauro Muller, Bairro João Alves, quando voltava para casa.

Após um vídeo mostrando o desespero do trabalhador logo depois do acidente viralizar nas redes sociais, o prefeito Zequinha também usou suas redes pessoais solicitando o contato com seu Francisco para ajudar o homem.

Francisco Souza Costa, autônomo expressou sua gratidão ao prefeito Zequinha Lima pela ajuda e disse não conseguiria recuperar seu instrumento de trabalho e que seria muito difícil voltar a vender pipoca.

“Estou muito feliz, muito grato a ele. As coisas estão complicadas porque eu estou com uma semana parado sem ganhar nada e aqui na rua o cara que não trabalhar passa dificuldade, então estou agradecido, hoje mesmo já começo a trabalhar. Graças ao prefeito Zequinha vou voltar a trabalhar porque eu não teria condições de arcar com o prejuízo, então só tenho gratidão ao ser humano e prefeito Zequinha Lima por essa ação tão bonita”, disse Francisco.

O prefeito Zequinha Lima disse que fez questão de providenciar o carrinho de seu Francisco por uma questão de empatia é humanidade.

“Seu Francisco perdeu o carrinho que era o ganha pão dele, vendia pipoca, vendia o salgado todos os dias, está há mais de uma semana sem faturar nada. Vi aquela cena aquela reportagem, meu coração falou mais alto e eu mandei providenciar esse carrinho para ele continuar trabalhando para sustentar os seus filhos”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.