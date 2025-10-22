Prefeito Zequinha Lima e Governo do Estado asfaltaram 7 ruas no município de Cruzeiro do Sul

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação mantém o ritmo acelerado de serviços de infraestrutura em todo o município.Nesta segunda-feira, 20, o prefeito Zequinha Lima inspecionou as melhorias na Travessa Santa Teresinha e Raimundo Leite, no Bairro Aeroporto Velho, que acabam de ser asfaltadas.

Na rua Santa Teresinha, no bairro do mesmo nome,foram aplicados 500 metros de asfalto, enquanto a rua Raimundo Leite recebeu 100 metros. Além da pavimentação, serviços de drenagem foram realizados no local.

O morador do bairro Aeroporto Velho, Marcelo Costa expressou sua gratidão pelas melhorias. “Antes, havia buracos enormes e a situação era complicada. Agora, a drenagem foi feita, algo que é mais caro que o asfalto, mas essencial. Nossa qualidade de vida aqui melhorou muito. Todo mundo está satisfeito, é como arrumar o quintal de casa”, destacou.

As intervenções fazem parte do programa “Asfalto na tua rua”, executado pela prefeitura e governo do Estado que vai pavimentar 30 vias do município.Até o momento, 7 ruas já foram asfaltadas.

“Estamos aqui com o nosso secretário de obras, Carlos Alves, monitorando as ruas que já receberam asfalto. Apesar da chuva, estamos comprometidos em avançar nas obras, que são esperadas pela população há bastante tempo. Seguiremos asfaltando ruas do município “, afirmou Zequinha.

Ruas já asfaltadas:

Rua Mario Gomes em frente ao Estádio Arena do Juruá

300 metros

Bairro São Cristóvão

Rua Aristides Cerqueira Próximo à base da PM na AC405

530 metros

Bairro São Cristóvão

Rua Maloka

100 metros

Bairro Nova Olinda

Rua IFAC Projetada A

120 metros

Bairro Nova Olinda

Rua IFAC Projetada B

125 metros

Bairro Nova Olinda

Rua Santa Teresinha

500 metros

Bairro Santa Teresinha

Rua Raimundo Leite de Melo

100 metros

Bairro Aeroporto Velho