Tudo Sobre Política II
Prefeito Zequinha Lima e Governo do Estado asfaltaram 7 ruas no município de Cruzeiro do Sul
Tudo Sobre Política II
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação mantém o ritmo acelerado de serviços de infraestrutura em todo o município.Nesta segunda-feira, 20, o prefeito Zequinha Lima inspecionou as melhorias na Travessa Santa Teresinha e Raimundo Leite, no Bairro Aeroporto Velho, que acabam de ser asfaltadas.
Na rua Santa Teresinha, no bairro do mesmo nome,foram aplicados 500 metros de asfalto, enquanto a rua Raimundo Leite recebeu 100 metros. Além da pavimentação, serviços de drenagem foram realizados no local.
O morador do bairro Aeroporto Velho, Marcelo Costa expressou sua gratidão pelas melhorias. “Antes, havia buracos enormes e a situação era complicada. Agora, a drenagem foi feita, algo que é mais caro que o asfalto, mas essencial. Nossa qualidade de vida aqui melhorou muito. Todo mundo está satisfeito, é como arrumar o quintal de casa”, destacou.
As intervenções fazem parte do programa “Asfalto na tua rua”, executado pela prefeitura e governo do Estado que vai pavimentar 30 vias do município.Até o momento, 7 ruas já foram asfaltadas.
“Estamos aqui com o nosso secretário de obras, Carlos Alves, monitorando as ruas que já receberam asfalto. Apesar da chuva, estamos comprometidos em avançar nas obras, que são esperadas pela população há bastante tempo. Seguiremos asfaltando ruas do município “, afirmou Zequinha.
Ruas já asfaltadas:
Rua Mario Gomes em frente ao Estádio Arena do Juruá
300 metros
Bairro São Cristóvão
Rua Aristides Cerqueira Próximo à base da PM na AC405
530 metros
Bairro São Cristóvão
Rua Maloka
100 metros
Bairro Nova Olinda
Rua IFAC Projetada A
120 metros
Bairro Nova Olinda
Rua IFAC Projetada B
125 metros
Bairro Nova Olinda
Rua Santa Teresinha
500 metros
Bairro Santa Teresinha
Rua Raimundo Leite de Melo
100 metros
Bairro Aeroporto Velho
Tudo Sobre Política II
Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, garante manutenção dos cemitérios da cidade e das vilas
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Departamento de Limpeza Pública em parceria com a Empresa Cruzeirense de Obras Públicas e Serviços, ECOPS, continua com os serviços de manutenção e limpeza dos cemitérios das vilas e cidade.
45 homens realizam os serviços de roçagem, rastelagem, retirada de entulhos e pintura de túmulos. No perímetro urbano os serviços são realizados boa cemitérios São João Batista, no centro e o Jardim da Paz, na Estrada Nova Olinda. Haverá também a jardinagem e pintura.
Os serviços de roçagem nos cemitérios das vilas Assis Brasil e Santa Rosa foram finalizados pela gestão e a retirada de entulhos foi realizado pelo Deracre. Os cemitérios das vilas São Pedro, Santa Luzia e demais também receberão os serviços de limpeza e retirada de entulhos para o Dia dos Finados.
“É a gestão do prefeito Zequinha Lima zelando pela memória dos nossos entes queridos”, cita Edna Fonseca, Secretária Municipal de Clima, Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Fábio Novo, Coordenador do Departamento de Limpeza Pública do município destaca que que nas duas próximas semanas os serviços serão intensificados.
“Estaremos nos próximos dias intensificando os serviços dos cemitérios para que no Dia dos Finados as pessoas possam visitar seus entes queridos e encontrar tudo limpo e organizado. Além da roçagem haverá a retirada de todo o entulho e pintura dos mútulos. São mais de 45 homens atuando neste momento”, pontuou Novo.
Câmara de Porto Acre fará sessão solene para homenagear o senador Alan Rick por serviços prestados ao município
Deputada Socorro Neri recebe reitora da UFAC, Guida Aquino, e anuncia apoio às demandas da universidade para 2026
Da Amazônia para o mundo: acreana Gabriely Dobbins estreia na Semana de Moda de Paris e encanta o público internacional
Deputada Maria Antônia reforça compromisso com a Assistência Social durante a 14ª Conferência Estadual
Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, garante manutenção dos cemitérios da cidade e das vilas
POLÍTICA
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ressalta protagonismo do Brasil na Ásia durante recepção ao presidente Lula na Indonésia
Jorge Viana destaca papel do Brasil na Ásia durante recepção a Lula na Indonésia – Foto: Internet/ Reprodução O presidente...
Gestão Gladson Cameli repete velho descaso: trabalhadores terceirizados do Deracre denunciam atraso salarial e humilhação
Alô Gladson Cameli e Sula Ximenes: terceirizados do Deracre estão com salários atrasados! A redação do “3 de Julho Notícias”...
André Kamai diz que Bocalom age com total impunidade e critica Ministério Público por se calar diante do caos e das irregularidades em Rio Branco
O vereador André Kamai (PT) fez um duro pronunciamento na Câmara de Rio Branco contra a postura subserviente do Ministério...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Com emenda de Barbary, César Andrade premia compões e vices do campeonato com R$61 mil em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter, com apoio do deputado federal Zezinho Barbary, realizou neste sábado (18) a grande final do...
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política6 dias atrás
André Kamai acusa a gestão Bocalom de má aplicação de recursos e pede investigação sobre o encerramento do Programa 1001 Dignidades
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Nicolau Júnior e Zé Luiz entregam novo sistema de abastecimento de água na comunidade Belo Monte, em Mâncio Lima
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Cruzeiro do Sul sedia o I Seminário Regional de Turismo Sustentável do Vale do Juruá e regiões vizinhas
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Presidente da Câmara de Rio Branco, Joabe Lira, comemora sanção da lei que institui a Semana Municipal do Brincar