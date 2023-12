Prefeito Zequinha Lima doa cestas básicas para servidores da limpeza pública de Cruzeiro do Sul

Assessoria – Após um ano de muito trabalho, conquistas e resultados positivos, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, promoveu um momento de confraternização para as equipes gestoras das escolas municipais, onde apresentou um balanço das principais realizações da gestão.

O prefeito Zequinha Lima reuniu na manhã desta quinta-feira, 22, no Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel, cerca de 200 pessoas e elencou avanços na educação. Citou a valorização de pessoal, com o reajuste salarial dos professores de acordo com o piso nacional – aumento de 74,65% para efetivos e 101,16% para os provisórios, investimentos na melhoria da infraestrutura das escolas com R$ 10.5 milhões aplicados na construção, reforma e reconstrução de 37 unidades de ensino. Além dos investimentos para manutenção da rotina escolar: transporte; merenda e equipamentos.

Em sua fala, o secretário de Educação, Edvaldo Gomes, enfatizou a importância dessas conquistas para a qualidade do ensino bem como o trabalho das equipes gestoras na administração das escolas.

“Este ano nós tivemos muitas dificuldades e também muitos avanços. Contudo, agora no final do ano, a gente olha que o trabalho valeu a pena. Queremos agradecer a cada um de vocês, gestores, diretores, coordenadores pedagógicos, de ensino, administrativos, porque vocês é quem fazem de fato o trabalho acontecer na escola. Esse momento é para que possamos mostrar a nossa gratidão, do prefeito Zequinha e de toda equipe da Secretaria de Educação, por todo o excelente trabalho que vocês realizam pela nossa educação”, declarou o secretário.

Antônio Pinheiro, diretor da escola Teresinha Saavedra, falou representando todos os gestores e agradeceu ao prefeito pelas conquistas na educação municipal nos últimos três anos.

“Quero agradecer, especialmente, esta gestão do prefeito Zequinha Lima. Só tenho gratidão ao seu trabalho como professor, como gestor e como liderança de uma comunidade escolar. Você avançou muito, a gente reconhece e sente esses avanços”, disse.

O prefeito Zequinha Lima também fez um pronunciamento em tom de agradecimento. “Eu quero dizer muito obrigado, por tudo que já foi feito e por todos os avanços que foram conquistados. Se a gente avançou na educação é porque vocês colaboraram. A luta de vocês é a minha luta, é a nossa luta”, afirmou.

Na ocasião, Zequinha Lima, ressaltou a importância da reformulação da Lei de que regulamenta o papel dos gestores escolares, a função deles nas unidades de ensino. Disse que a partir do próximo ano vai trabalhar, junto à Câmara de Vereadores e ao Sinteac, nesse objetivo.

“Estou otimista e espero que no ano que vem possamos valorizar mais ainda o trabalho de vocês, dentro das nossas condições. No mais, só tenho que celebrar porque não existe educação sem vocês”, finalizou.

Durante o evento, foram realizados sorteios de presentes como televisores, cafeteiras, liquidificadores, entre outros, e entrega de cestas comemorativas de Natal.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luís Gonzaga, deputado Clodoaldo Rodrigues, secretários municipais e presidente do Sinteac, Pedro Lima, além da participação do bispo de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio, participaram do evento.