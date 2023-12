Prefeito Zequinha Lima doa barco para pescadores do município de Cruzeiro do Sul

Assessoria – Nesta sexta-feira, 29, o prefeito Zequinha Lima participou da confraternização do Sindicato dos Pescadores artesanais de Cruzeiro do Sul e anunciou a doação de um barco de alumínio com motor para o Sindicato. A embarcação que servirá para o deslocamento nos atendimentos aos pescadores.

“Me sinto muito feliz em poder estar junto dessa categoria que leva o alimento para o mercado e temos feito todo o esforço para ajudar os nossos pescadores. Estamos doando esse barco com motor, para que o Sindicato passa chegar na casa de cada pescador que precisar de um apoio”, declarou o prefeito Zequinha Lima.

Além, do Prefeito Zequinha Lima, estiveram presentes o deputado federal Zezinho Barbary, o deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, o presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, Gabriel Negreiros e do Presidente em Exercício da Federação dos Pescadores do Estado do Acre, Zé Roberto que deixou recentemente a Presidência do Sindicato da Pesca em Cruzeiro do Sul.

Zezinho Barbary, citou uma emenda parlamentar dele, no valor de R$150 mil, para a compra de mais dois barcos, em 2024.

” Já garanti ao presidente do sindicato, o Zé Roberto que no próximo anos vou colocar uma emenda no valor de R$ 150 mil, para dois barcos, sendo um equipado com frigorífico e outro com motor para servir aos pescadores que tanto trabalham para levar o peixe ao nosso mercado”, pontuou

O deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, também se colocou a disposição da categoria.

“Estamos no primeiro ano de mandando, mas já estamos nos colocando a disposição dos nossos pescadores e para ajudar no que for aqui em Cruzeiro do Sul e lá em Rio Branco”. Afirmou Clodoaldo.

Durante o evento foram sorteadas para os pescadores, com auxílio da prefeitura de Cruzeiro do Sul, 54 cestas básica, 10 kits de pesca no valor de R$ 650 cada, e três motores Honda.

Criado a pouco mais de três anos, o Sindicato dos Pescadores de Cruzeiro do Sul, tem atualmente 1.300 sócios. Para o Presidente em Exercício da Federação dos Pescadores do Estado do Acre, Zé Roberto, o apoio da prefeitura tem sido importante para fortalecer categoria.

“Hoje temos um Sindicato forte, que não mede esforços em buscar as melhorias aos nossos pescadores e só conseguimos alcançar esses conquistas porque tivemos sempre o apoio da prefeitura. O prefeito Zequinha Lima, todas as vezes que chego lá com alguma demanda, ele sempre nos atende. Ele nunca nos deixou na mão” afirmou Zé Roberto.

O pescador Aluísio Silva, tem 40 anos de profissão e disse que está satisfeito com o apoio que a categoria tem recebido da prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“É o segundo ano que temos essa festa para os pescadores e agradeço ao Presidente Zé Roberto pela sua luta por nossa classe e ao prefeito Zequinha Lima que sempre nos ajuda. É um prefeito parceiro dos pescadores” Concluiu Aluísio.