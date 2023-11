Prefeito Zequinha Lima determina intensificação da limpeza do município de Cruzeiro do Sul

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai ampliar a já tradicional iluminação das festas de fim de ano. Além do centro da cidade, haverá iluminação nas Vilas e em algumas rotatórias da cidade. As equipes da prefeitura iniciaram mais cedo o trabalho de instalação e estão intensificando os trabalhos para que a iluminação já esteja pronta na primeira semana de dezembro.

Para os empreendedores que atuam no centro da cidade, a iluminação de Natal representa também uma fonte de renda extra, uma vez que aumenta a movimentação de pessoas para ver e registrar as luzes natalinas. É o caso do mototaxista, Michel Ferreira, que trabalha há 21 anos no centro de Cruzeiro do Sul.

“A expectativa de fim de ano sempre é muito boa para ganhar mais dinheiro. As pessoas chegam mais no centro, tiram foto, isso movimenta o nosso serviço. Esse ano vai ser ótimo, vão ter coisas diferentes para gente. As luzes sempre deixam a cidade mais bonita e mais alegre”, contou.

O prefeito Zequinha Lima acompanhou a montagem da árvore de 20 metros na manhã desta terça, 21, em frente á Catedral Nossa Senhora da Glória.

“Dezembro é um mês de confraternização, festa, renovação, esperança e alegria. Vamos inaugurar a iluminação na primeira semana de dezembro. Neste período nós oferecemos para a sociedade cruzeirense uma ocasião especial para ter os brilhos das luzes natalinas e a Casa do Papai Noel. Este ano, também vamos iluminar as vilas, permitindo que a comunidade escolha os atrativos em suas localidades. Teremos iluminação na Avenida Coronel Mâncio Lima, na Catedral, Praça de Taxi, Praça da Bandeira, Praça Orleir Cameli, e em algumas rotatórias como na entrada e na saída da cidade. Portanto, estamos neste ano ampliando os serviços de enfeites natalinos e trazendo inovações para incrementar a cidade e torná-la ainda mais bonita”, concluiu Zequinha.