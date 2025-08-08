Prefeito Zequinha Lima dá ordem para asfaltamento de mais uma rua em Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, deu ordem de serviço nesta quinta-feira, 7, para o asfaltamento de cerca de um quilômetro da Rua Aristides Cerqueira, localizada no Bairro São Cristóvão, próximo ao Igarapé Preto. O investimento, de R$ 1 milhão, é proveniente de recursos municipais e do Governo do Estado.

Francisco Vieira, um dos moradores mais antigos da comunidade, expressou sua satisfação com a obra de asfaltamento de 762 metros na localidade.

“Esperei por muito tempo por isso e é maravilhoso ver essa realização. Moro aqui há 53 anos e com a ação do prefeito, temos fé que tudo dará certo”, declarou.

Andres Cleumo, presidente da associação de moradores do bairro e residente local há 40 anos, também compartilhou sua alegria. “Nasci aqui e, há mais de 12 anos, sou presidente da associação. Essa pavimentação sempre foi um sonho da comunidade, e hoje, com a ordem de serviço, estamos celebrando. Agradecemos ao prefeito e ao secretário de Obras pela parceria e pelo trabalho que nos trouxe até aqui”, ressaltou.

O prefeito Zequinha Lima destacou a importância do projeto para os moradores.

“Essa é mais uma ordem de serviço que estamos dando para asfaltamento de rua, que é o desejo de tantos moradores aqui em Cruzeiro do Sul. Com isso, damos continuidade àquilo que a gente prometeu na campanha. Recentemente, estivemos no Miritizal e agora aqui no Igarapé Preto. No projeto nós teremos duas frentes de trabalho onde queremos asfaltar em torno de 7 a 8 quilômetros de ruas no município, contemplando quase 30 vias. E aqui a gente vê a alegria das pessoas. Alguns já vivem há mais 50 anos, então o asfalto é um símbolo de dignidade para as pessoas”, afirmou.

O evento contou com a presença de moradores, secretários municipais e vereadores.