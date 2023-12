Prefeito Zequinha Lima constrói Associação de Pais de Autistas no município de Cruzeiro do Sul

Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul está construindo no Bairro do Alumínio, a sede da Associação de Pais dos Autistas – APA, um passo fundamental no atendimento às crianças, adolescentes e adultos com TEA – Transtorno do Espectro Autista do município.

A inauguração está marcada para o início do próximo mês. Nesta segunda, 4, o prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima acompanhou a execução da obra e também se reuniu com presidente da APA, Peter Roges,e membros da diretoria da associação. Acertaram detalhes da inauguração da sede, já com os serviços especializados em pleno funcionamento.

“Em breve entregaremos um local totalmente funcional para as pessoas que precisam de um acompanhamento mais refinado e especializado. Estaremos em pleno funcionamento para agregar mais no atendimento especializado em nossa cidade e faremos tudo de forma alinhada com a Associação que presta um excelente serviço nesta área”, destacou o prefeito.

O presidente da APA, Peter Roges agradeceu a parceria com a prefeitura de Cruzeiro do Sul, que oferece diagnóstico e atendimento para crianças de até 12 anos, com Transtorno do Espectro Autista, por meio do AMA.

“O espaço será acolhedor para as crianças e famílias que precisam de apoio na parte social, emocional e psicológica. Este é um dos maiores sonhos de centenas de famílias com autistas aqui da nossa região desde o diagnóstico em 2015, temos aproximadamente 180 famílias cadastradas e cerca de 200 crianças com Transtorno do Espectro Autista – TEA”, concluiu ele.