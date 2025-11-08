Prefeito Zequinha Lima conclui trapiches no Bairro Floresta com mais de 500 metros de extensão

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul concluiu a construção dos novos trapiches no Bairro Floresta, interligando as avenidas Copacabana e São Paulo. As estruturas, feitas em alvenaria, garantem mais segurança, mobilidade e dignidade aos moradores da região. Os trapiches têm 2 metros de largura e mais de 500 metros de extensão, divididos em dois trechos: um de 279 metros, com acesso pela Avenida Copacabana, e outro de 236 metros, com acesso pela Avenida São Paulo.

O prefeito Zequinha Lima esteve no local acompanhado do senador Sérgio Petecão, autor de uma das emendas do investimento que possibilitou a construção.

Zequinha Lima destacou a importância da obra para a comunidade.

“Antes as pessoas enfrentavam lama e dificuldade de acesso, agora têm um caminho seguro e duradouro. Essa região vivia isolada porque os trapiches de madeira não duravam. Agora, com o trapiche de concreto e corrimão, estamos garantindo dignidade, segurança e acesso para todos ”, explicou o gestor, agradecendo à Petecão.

O senador ressaltou o impacto social da obra e a importância de levar infraestrutura para quem mais precisa.

“Hoje é dia de andar no trapiche! Aqui, a gente vê o quanto essa obra muda a vida das pessoas. É uma estrutura de quase meio quilômetro, larga, com corrimão, dando dignidade para o morador. Antes o pessoal andava na lama, hoje tem um trapiche de qualidade, feito para durar. Esse é o tipo de obra que gosto de fazer, porque atende quem realmente precisa”, disse Petecão.

Os moradores também comemoraram a conclusão dos trapiches. Egidio de Mendonça, que mora há 12 anos na região, contou sobre as dificuldades que enfrentava.

“Aqui era um lamaçal, muito ruim pra sair. Com esse trapiche de alvenaria é uma benção, virou uma estrada, que valoriza nossas casas. Só tenho a agradecer”, disse.