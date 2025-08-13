Prefeito Zequinha Lima avança com obras de asfaltamento em bairros de Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, está em plena execução de obras de asfaltamento. O prefeito Zequinha Lima realizou uma vistoria no serviço de terraplanagem que estão sendo executadas no Ramal da Gazin, no Miritizal e na Rua Aristides Cerqueira, no bairro São Cristovão. No Ramal da Gazin, serão feitos 1. 7 quilômetro de asfalto, enquanto na Rua Aristides Cerqueira, serão 532 metros.

Por meio do Programa Asfalto na Tua Rua, a prefeitura vai pavimentar cerca de 30 ruas na cidade.

O prefeito Zequinha Lima destacou a importância da obra para a comunidade. “Com um dia ensolarado, estou aqui no bairro Miritizal acompanhando os trabalhos de asfaltamento. O verão já começou e estamos trabalhando intensamente. O Miritizal será o primeiro bairro a ser beneficiado, ligando toda a região com asfalto, essencial para o seu desenvolvimento. Também temos uma nova frente de trabalho que se conectará à cidade, com a meta de asfaltar entre 27 e 30 ruas neste verão. Esse trabalho é importante porque essa é região que desenvolveu bastante e precisa ter esse cuidado, para o melhor da nossa população”, afirmou.

Antônia Lima, residente há 17 anos no Ramal da Gazin e atualmente construindo uma nova casa, expressou sua gratidão. “Quando a estrada estiver pronta, será no mesmo tempo em que termino a minha casa. Chegou rápido, então, muito obrigado, prefeito Zequinha Lima”, comentou.

Oquelene Silva, moradora da Rua Aristides Cerqueira por 27 anos, também se mostrou satisfeita com as obras. “Graças a Deus essa rua vai passar bem em frente à minha casa, valorizando meu imóvel ”, disse.

Carlos Alves, secretário de Obras de Cruzeiro do Sul, destaca que há várias outras frentes de serviço atuando no município. “ Além dos asfaltamentos, estamos realizando serviços no Badejo de Cima, no ramal do Centrinho, e na Rua do Muru, onde estamos aplicando uma nova camada asfáltica. Também estamos restaurando ruas danificadas, com serviços de drenagem, consertos de bueiros e limpeza”, finalizou.