Prefeito Zequinha Lima avança com obras de asfaltamento em bairros de Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, está em plena execução de obras de asfaltamento. O prefeito Zequinha Lima realizou uma vistoria no serviço de terraplanagem que estão sendo executadas no Ramal da Gazin, no Miritizal e na Rua Aristides Cerqueira, no bairro São Cristovão. No Ramal da Gazin, serão feitos 1. 7 quilômetro de asfalto, enquanto na Rua Aristides Cerqueira, serão 532 metros.
Por meio do Programa Asfalto na Tua Rua, a prefeitura vai pavimentar cerca de 30 ruas na cidade.
O prefeito Zequinha Lima destacou a importância da obra para a comunidade. “Com um dia ensolarado, estou aqui no bairro Miritizal acompanhando os trabalhos de asfaltamento. O verão já começou e estamos trabalhando intensamente. O Miritizal será o primeiro bairro a ser beneficiado, ligando toda a região com asfalto, essencial para o seu desenvolvimento. Também temos uma nova frente de trabalho que se conectará à cidade, com a meta de asfaltar entre 27 e 30 ruas neste verão. Esse trabalho é importante porque essa é região que desenvolveu bastante e precisa ter esse cuidado, para o melhor da nossa população”, afirmou.
Antônia Lima, residente há 17 anos no Ramal da Gazin e atualmente construindo uma nova casa, expressou sua gratidão. “Quando a estrada estiver pronta, será no mesmo tempo em que termino a minha casa. Chegou rápido, então, muito obrigado, prefeito Zequinha Lima”, comentou.
Oquelene Silva, moradora da Rua Aristides Cerqueira por 27 anos, também se mostrou satisfeita com as obras. “Graças a Deus essa rua vai passar bem em frente à minha casa, valorizando meu imóvel ”, disse.
Carlos Alves, secretário de Obras de Cruzeiro do Sul, destaca que há várias outras frentes de serviço atuando no município. “ Além dos asfaltamentos, estamos realizando serviços no Badejo de Cima, no ramal do Centrinho, e na Rua do Muru, onde estamos aplicando uma nova camada asfáltica. Também estamos restaurando ruas danificadas, com serviços de drenagem, consertos de bueiros e limpeza”, finalizou.
Brasiléia terá três representantes na Conferência Nacional das Mulheres para avaliar, propor e fortalecer políticas públicas
O município de Brasiléia esteve representado nesse dia 11, na 5° Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres realizada em Rio Branco com delegadas escolhidas na conferência municipal que ocorreu em junho.
O município contou com uma comitiva de cinco delegadas, dentre elas a Gerente de Organismo de política para as mulheres – Edilania Braga, a representante do governo – Rosimari Ferreira, as representantes da Sociedade civil – Débora Rocha, Catarina Moreira e Laura André.
A conferência estadual teve como objetivo reunir representantes da sociedade civil, dos movimentos de mulheres e do poder público para avaliar, propor e fortalecer políticas públicas voltadas à promoção da igualdade de gênero, à garantia dos direitos das mulheres e ao enfrentamento de todas as formas de violência e discriminação, alem de debater os desafios e avanços na implementação das políticas para as mulheres no estado.
Foram formuladas propostas para o plano estadual e nacional de políticas para as mulheres bem como elaboradas propostas para a 5° Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres que será realizada em Brasília no mês de setembro.
“Estar na 5ª Conferência Estadual e garantir que Brasiléia tenha três representantes na etapa nacional é motivo de muito orgulho. Isso mostra que nosso município está comprometido com a defesa dos direitos das mulheres e com a construção de políticas públicas mais justas e efetivas. Vamos levar para Brasília a voz e as demandas das mulheres de Brasiléia, com a certeza de que cada proposta é fruto de um trabalho coletivo e de muita luta.” — destacou Edilânia Braga, gerente do Organismo de Política para as Mulheres.
Brasileia saiu fortalecida com a participação da delegação na conferência pois terá três representantes na Conferência Nacional, Edilania Braga, Rosimari Ferreira e Catarina Moreira.
