Prefeito Zequinha Lima asfalta 5 ruas de Cruzeiro do Sul em setembro, ao todo já são mais de 1.100 metros de asfalto entregues

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, iniciou nesta quarta-feira, 1º ,as inscrições de produtores rurais e instituições filantrópicas que desejam participar do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

O edital foi lançado no último dia 25 de setembro e prevê investimento de R$ 225 mil, oriundos do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), para a compra direta de produtos da agricultura familiar. Os alimentos adquiridos serão destinados às instituições socioassistenciais do município, que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social.

Inscrições e prazos

As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Agricultura, localizada na Rua Rui Barbosa, no Centro de Cruzeiro do Sul, antigo prédio da prefeitura, das 7h30 às 14h.

Instituições filantrópicas: até o dia 14 de outubro

Produtores rurais: até o dia 22 de outubro

Para participar, os produtores precisam apresentar a CAF (Cadastro da Agricultura Familiar, antiga DAP), documentos pessoais, comprovante de residência em área rural e documentos dos dependentes. Quem ainda não possui a CAF poderá emitir na própria secretaria de agricultura.

No caso das instituições, é necessário estar regularizadas junto ao Conselho Municipal de Assistência Social e com toda a documentação em dia.

Segundo o edital, serão selecionados no mínimo 15 e no máximo 45 produtores da agricultura familiar. Sendo que a cada produtor poderá receber entre R$ 5 mil a R$ 15 mil , de acordo com a disponibilidade de recursos , da quantidade de produção e do número de inscritos. Já as instituições socioassistenciais aptas receberão os alimentos conforme a demanda e a capacidade de atendimento que cada uma presta no município.

A lista de alimentos inclui mais de 40 itens regionais, como mandioca, farinha, abacaxi, alface, arroz, cebolinha, pepino , abacate, feijão, coentro, couve, goma, laranja, batata doce, pimenta de cheiro, tangerina, melancia, quiabo, entre outros. Há possibilidade de inclusão de novos produtos ao longo da execução, conforme a disponibilidade dos agricultores.

A coordenadora do PAA no município, Raíssa Coelho, explicou a importância da iniciativa. “O Programa de Aquisição de Alimentos é fundamental porque fortalece a agricultura familiar e, ao mesmo tempo, garante que instituições socioassistenciais recebam alimentos de qualidade. O recurso de R$ 225 mil é repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Social à Prefeitura, que compra os produtos diretamente dos agricultores locais. As instituições cadastradas, por sua vez, fazem a distribuição para quem mais precisa. É um ciclo que movimenta a economia rural e promove inclusão social”, destacou.

O PAA terá execução ao longo de um ano, período em que será elaborado um calendário de entregas para atender tanto o recebimento da produção dos agricultores quanto as demandas das entidades beneficiadas. O programa é exclusivo para produtores de Cruzeiro do Sul e instituições do município.