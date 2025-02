Prefeito Zequinha Lima apresenta secretários para o deputado federal Zezinho Barbary

(Assessoria) – Os novos secretários municipais de Cruzeiro do Sul foram apresentados nesta quinta-feira,30, pelo prefeito Zequinha Lima e vice Delcimar Leite , ao deputado federal Zezinho Barbary. Novas demandas da gestão foram apresentadas ao parlamentar, que se comprometeu em seguir alocando recursos para o município.

Durante o evento, o deputado Zezinho Barbary desejou sucesso à nova gestão e reforçou seu compromisso de continuar colaborando com a administração municipal. Ele destacou a importância da parceria com a gestão de Zequinha Lima para o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul, especialmente neste momento de transição e novos desafios. “Vamos seguir juntos em prol do crescimento e da qualidade de vida da nossa população”, afirmou Barbary, que destacou ter destinado R$ 36 milhões para o município com com 50% desse valor disponibilizado.

A visita consolidou o alinhamento do chefe do executivo com o parlamentar, que resulta em benefícios para a população.

“Quero agradecer ao deputado Zezinho Barbary, que tem sido um parceiro de primeira hora para Cruzeiro do Sul e seu trabalho tem sido fundamental para o desenvolvimento do nosso município. Agradeço a confiança do deputado e a disposição de sempre colaborar com o nosso trabalho. Vamos seguir unidos, com compromisso e responsabilidade, para garantir um futuro melhor para todos os cruzeirenses”, conclui o prefeito Zequinha Lima.