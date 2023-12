Prefeito Zequinha Lima apoia cerca de 300 empreendedores do município de Cruzeiro do Sul

Assessoria – Nesta quinta feira, 14,o prefeito Zequinha Lima e a secretária Gleiciane Cruz visitaram a feira de empreendedores que foi montada pela prefeitura na Praça Orlei Cameli, em frente a Catedral Nossa Senhora da Glória.

O maior movimento na feira é pela noite, com barracas de alimentos, bebidas e sorvetes, e durante o dia há comércio de flores e vasos artesanais, e de salgados.

Silvio Nascimento é um dos quase 300 empreendedores que fazem parte do cadastro da prefeitura. Natural de Rondônia, ele se estabeleceu em Cruzeiro do Sul por encontrar um ambiente favorável e ao seu pequeno empreendimento: a produção de vasos artesanais.

“Graças a Deus, no Festival da Farinha vendemos tudo logo no começo. A secretaria Gleice nos deu todo apoio, assim como toda a gestão do prefeito e o próprio prefeito. Produzimos vasos artesanais. Tem sido uma base de renda da família. Esse foi um dom do Senhor que me deu, esse talento. Aproveitamos os mercados e atendemos Rio Branco, Porto Velho, Tarauacá, Ipixuna,” contou.

Com cadastro na prefeitura, Dona Cidália Bernardes, participa das feiras e eventos promovidos pela gestão. Com o resultado financeiro, conseguiu comprar novos equipamentos seu empreendimento de produção de salgados.

“É maravilhoso, não tenho palavras para agradecer. Hoje, tenho tudo que nunca tive na vida. Antes era muito difícil, tudo manual. Depois que comecei a participar das feiras da prefeitura de Cruzeiro do Sul, melhorou 100%. Hoje tenho dez pessoas empregadas. A expectativa é se levantar e ir cada vez mais pra frente”.

Secretária Municipal de Empreendedorismo, Turismo e Inovação, Gleiciane Cruz, destaca o apoio dado aos cerca de 300 microempreendedores do município.

“Desde o início da gestão do nosso prefeito Zequinha, temos feito um diferencial nas atividades culturais no município. Nesses eventos, nossos empreendedores têm condições de comercializar um pouco mais e daí que vem o retorno para seus próprios investimentos em seus empreendimentos. Temos um número cadastrado e fazemos este acompanhamento ao longo do mês com uma equipe que trabalha diretamente com eles. Fazemos um planejamento estratégico. Temos um agente de desenvolvimento, a coordenadora do empreendedorismo, e toda uma equipe capacitada que trabalha com palestras e orientação. Juntando as feiras, temos mais de 300 empreendedores cadastrados, participando de feiras e atividades como palestras, orientação, abertura de empresa. A própria equipe já formou e estamos capacitados a abrir MEI para que o microempreendedor saia da prefeitura já com a sua empresa formalizada,” contou

O Prefeito Zequinha Lima ressalta a importância de fomentar as atividades de micro empreendedorismo.

“Criamos uma secretaria de turismo e empreendedorismo para dar atenção maior a essas pessoas exatamente para que a gestão possa estar mais perto e fomentar os pequenos negócios em todos os setores, desde os negócios que envolvem cultura até exposições.