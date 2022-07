Prefeito vistoria ramais e determina intensificação de linhas de serviços em Porto Walter

As obras nos ramais, nas estradas vicinais de Porto Walter e na operação tapa-buracos na zona urbana não param os serviços. Nesta Quinta-feira (07), o Prefeito César Andrade acompanhado pelo Presidente da Câmara Robson Rodrigues esteve em visita ao Ramal Gleba Minas e nas vias que recebem melhorias. O Prefeito vistoriou as obras, recebeu informações sobre o andamento dos serviços, conversou com operários e produtores rurais.

Os investimentos de recuperação dos ramais, construção e recuperação de pontes, manutenção com tapa buracos nas ruas da cidade foram conveniados com o Governo do Acre por meio do Departamento de Estradas e Rodagens (DERACRE).

O Prefeito explica que serão recuperados quase 200 km de ramais.

“Determinei a instalação de mais linhas operárias para que os serviços sejam intensificados. O produtor rural não pode esperar, quanto antes reabrirmos o acesso melhor a todos. Faço questão de acordar cedo e ir para o trecho para atestar que os serviços tenham a qualidade ideal para aguentar de inverno a verão”, explicou.

A Prefeitura trabalha na recuperação do Ramal Gleba Minas e São Francisco, e já concluiu os serviços do Ramal do Besouro. A expectativa é que o início dos serviços nos demais trechos sejam iniciados o quanto antes.