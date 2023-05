Prefeito Valdélio Furtado mantêm limpeza na Vila Restauração em Marechal Thaumaturgo

A Prefeitura reforça seu compromisso com a população, incluindo comunidades afastadas da sede, mantendo a limpeza e bem-estar na Vila Restauração. Servidores trabalham para atender as demandas e necessidades de todos.

Segundo o prefeito Valdélio Furtado, o apoio dos servidores tem sido fundamental para a manutenção e limpeza da nossa Vila Restauração. “Nosso compromisso não é apenas com a área urbana, mas com todas as comunidades e com as pessoas que moram um pouco mais afastadas da sede do nosso município.

Nosso trabalho atende as demandas da municipalidade, e estamos sempre ao lado do povo, ouvindo sobre as suas necessidades, buscando levar melhorias a quem reside nas comunidades rurais, como também na sede do município”, disse o prefeito.