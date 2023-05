Prefeito Valdélio Furtado busca parceria com o Governo e se reúne no Deracre com Presidente Interino

Assessoria – Em busca de melhorias para a população, o prefeito Valdélio Furtado busca parcerias com o Governo Estadual, e na quinta-feira, se reuniu no DERACRE em Rio Branco com Presidente Interino Sr. Sócrates Guimarães, para discutir convênios para 2023 e convênios de anos anteriores e avanços no projeto da passarela do Rio Amônia.

De acordo com Valdélio, o encontro foi para o fechamento dos convênios de 2022 e celebração de novos convênios para 2023. Durante a reunião o chefe do executivo thaumaturguense ainda aproveitou para discutir o projeto da Passarela do rio amônia, que segundo o Presidente do Deracre, Sócrates, o processo já está encaminhado e só esperando a liberação da marinha do Brasil para dar seguimentos no tão sonhado projeto para a população Thaumaturguense.

“É necessário buscar melhorias para o nosso povo, e para isso acontecer é preciso de união entre os poderes, e eu como Gestor irei sempre buscar boas parcerias com Governo Estadual onde nosso compromisso é cuidar e melhorar a vida da nossa população.” frisou o prefeito no encontro.