Bocalom, acompanha atendimentos do Saúde na Comunidade no Projeto de Assentamento Cajazeira

Na gestão do prefeito Camilo Silva, a Prefeitura de Plácido de Castro, através da Secretaria Municipal de Obras, deu início a recuperação de um trecho da rua João Sabino de Paula.

O local havia sido escavado pelo DEPASA, para reparo em uma tubulação de abastecimento domiciliar de água potável e apresentava problemas na trafegabilidade da via.

Incomodado com as condições do trecho da rua João Sabino de Paula, o prefeito determinou o reparo no local para proporcionar melhor trafegabilidade para os moradores da localidade.

Vale destacar que, a prefeitura tem trabalhado para tornar o município de Plácido de Castro em um lugar agradável tanto para quem reside no município como para quem visita a Cidade, a gestão de Camilo Silva tem se destacado pelo zelo com o município.

