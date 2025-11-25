Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Tamir Sá dá entrada em licença para construção da primeira rampa do Rio Purus em Santa Rosa

Publicados

25 de novembro de 2025

Tudo Sobre Política II

A gestão do prefeito Tamir Sá deu mais um passo decisivo para transformar a infraestrutura de Santa Rosa do Purus. Nesta segunda-feira (24), foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) o requerimento de licença prévia junto ao IMAC para a construção da primeira rampa do Rio Purus, documento assinado pelo próprio prefeito, que tem conduzido pessoalmente todas as etapas do projeto.

A busca pela licença representa um avanço significativo rumo à execução de uma obra esperada há décadas pela população ribeirinha e pelos produtores rurais do município. A nova estrutura garantirá melhores condições de embarque e desembarque de mercadorias, além de facilitar o escoamento da produção agrícola, fortalecendo a economia local e trazendo mais dignidade a quem depende do rio para trabalhar e se deslocar.

Demonstrando comprometimento e seriedade com a melhoria da cidade, o prefeito destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento regional. “Demos entrada no pedido da licença e cremos que vamos iniciar a obra no verão do próximo ano. Agradeço ao senador Petecão por ter colocado o recurso, e à nossa equipe técnica por cuidar de todo o processo burocrático”, afirmou Tamir Sá, reforçando sua dedicação em entregar obras estruturantes à população.

Leia Também:  Prefeitura de Rodrigues Alves intensifica ações de limpeza pública em vários pontos da cidade

A construção da rampa será viabilizada através de recursos no valor de R$ 1.467.000,00, destinados pelo senador Sérgio Petecão (PSD/AC). Trata-se de um investimento histórico que evidencia a articulação política do prefeito Tamir Sá e seu compromisso em buscar melhorias reais para Santa Rosa do Purus.

Com seriedade administrativa, empenho e visão de futuro, o prefeito segue garantindo avanços que consolidam Santa Rosa como um município em desenvolvimento contínuo e com obras que impactam diretamente a vida das famílias.

Tudo Sobre Política II

