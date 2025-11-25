Prefeito Tamir Sá dá entrada em licença para construção da primeira rampa do Rio Purus em Santa Rosa

A gestão do prefeito Tamir Sá deu mais um passo decisivo para transformar a infraestrutura de Santa Rosa do Purus. Nesta segunda-feira (24), foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) o requerimento de licença prévia junto ao IMAC para a construção da primeira rampa do Rio Purus, documento assinado pelo próprio prefeito, que tem conduzido pessoalmente todas as etapas do projeto.

A busca pela licença representa um avanço significativo rumo à execução de uma obra esperada há décadas pela população ribeirinha e pelos produtores rurais do município. A nova estrutura garantirá melhores condições de embarque e desembarque de mercadorias, além de facilitar o escoamento da produção agrícola, fortalecendo a economia local e trazendo mais dignidade a quem depende do rio para trabalhar e se deslocar.

Demonstrando comprometimento e seriedade com a melhoria da cidade, o prefeito destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento regional. “Demos entrada no pedido da licença e cremos que vamos iniciar a obra no verão do próximo ano. Agradeço ao senador Petecão por ter colocado o recurso, e à nossa equipe técnica por cuidar de todo o processo burocrático”, afirmou Tamir Sá, reforçando sua dedicação em entregar obras estruturantes à população.

A construção da rampa será viabilizada através de recursos no valor de R$ 1.467.000,00, destinados pelo senador Sérgio Petecão (PSD/AC). Trata-se de um investimento histórico que evidencia a articulação política do prefeito Tamir Sá e seu compromisso em buscar melhorias reais para Santa Rosa do Purus.

Com seriedade administrativa, empenho e visão de futuro, o prefeito segue garantindo avanços que consolidam Santa Rosa como um município em desenvolvimento contínuo e com obras que impactam diretamente a vida das famílias.