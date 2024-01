Prefeito Sérgio recebe visita da deputada Socorro Neri e firmam parceria para Epitaciolândia

Assessoria – Em uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 11, a Prefeitura de Epitaciolândia recebeu da Caixa Econômica Federal a autorização para o início do processo de licitação para a construção da aguardada nova ponte que ligará Epitaciolândia a Brasiléia. O encontro contou com a presença de representantes da Caixa Econômica Federal, Representantes da AMAC, vereador Marcos Ribeiro, secretários municipais e o prefeito Sérgio Lopes.

O vereador Marcos Ribeiro destacou as dificuldades enfrentadas devido à atual ponte de mão única, com um semáforo regulando o trânsito. Ele ressaltou a importância da nova ponte, que será de mão dupla, facilitando significativamente o fluxo entre os municípios.

Júlio Cezar Monteiro da Silva – Assessor Técnico da AMAC, responsável pela documentação, mencionou que o prefeito Sérgio Lopes considerava a construção da ponte um sonho, e com o apoio da Caixa Econômica Federal, foi possível realizar uma contratação integrada, totalizando um investimento de mais de 17 milhões. Destacou a importância de escolher uma empresa capaz de lidar com a responsabilidade dessa magnitude, agradecendo também à AMAC pelo suporte.

Rafael Forseline, representante da Caixa Econômica Federal, expressou sua satisfação em prestigiar o evento. O Sr. Ismael Lima, superintendente executivo de governo, enfatizou a relevância de projetos como este para a inclusão social, ressaltando que a Caixa oferece diversos serviços nesse sentido, como o Bolsa Família e auxílios do governo federal.

O prefeito Sérgio Lopes agradeceu o apoio do Major Rocha e de Mara Rocha, que proporcionou o desafio da construção da ponte.

Com um investimento inicial de 9,5 milhões, proveniente de uma emenda pessoal de Mara Rocha, o projeto agora conta com recursos superiores a 17 milhões. Lopes destacou a superação do primeiro desafio, a concessão da ponte pelo DNIT, e afirmou estar confiante na superação do próximo desafio: a construção efetiva da obra.

Com entusiasmo, o prefeito enfatizou seu compromisso em vencer esse desafio e continuar o trabalho em prol do desenvolvimento da região, beneficiando milhares de pessoas e fortalecendo a conexão entre Epitaciolândia e Brasiléia.