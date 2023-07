Prefeito Sérgio Lopes vistoria os trabalhos de pavimentação asfáltica no Polo de Epitaciolândia

Na medida em que as coisas se tornam possível, o prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, têm investido no desenvolvimento e melhoramento da infraestrutura da Cidade, buscando proporcionar melhor qualidade no tráfego aos munícipes.

Nesta quarta-feira dia 12, o gestor esteve vistoriando os trabalhos de pavimentação asfáltica, instalação de meio-fio e construção de calçadas na comunidade do Polo Agroflorestal no município.

A obra é fruto de emenda parlamentar da ex-deputada federal, Mara Rocha que sempre foi uma parceira do município mesmo após deixar o mandato e sempre se mostrou comprometida com a prefeitura para o desenvolvimento do município.

Os trabalhos realizados visam garantir melhoria da qualidade de vida para os produtos rurais e população local, uma obra importante e necessária, que irá melhorar significativamente a infraestrutura do local.