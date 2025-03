Prefeito Sérgio Lopes vistoria andamento das obras de drenagem na entrada de Epitaciolândia

Mesmo com as chuvas frequentes, a Prefeitura de Porto Walter segue intensificando os serviços de limpeza urbana e a operação tapa-buracos em diversos pontos da cidade. As ações fazem parte de um cronograma contínuo de manutenção, garantindo ruas mais seguras e um ambiente mais limpo para a população, executados pela Secretaria de Obras.

Na manhã desta Quarta-feira (26), o prefeito César Andrade esteve acompanhando de perto os trabalhos, ao lado do vereador Robson, que tem atuado na articulação de melhorias para a infraestrutura do município. Juntos, eles vistoriaram as equipes responsáveis pela remoção de entulhos, varrição de ruas e tapa-buracos, além de ouvirem demandas da comunidade.

“O inverno traz desafios extras, como o aumento da sujeira acumulada devido ao vento e a deterioração mais rápida do pavimento por conta das chuvas. Por isso, estamos reforçando as ações e acompanhando de perto o andamento dos serviços”, destacou o prefeito.

O vereador Robson ressaltou a importância dessa iniciativa: “A manutenção da cidade precisa ser contínua, independentemente da estação do ano. Nosso compromisso é garantir que os moradores tenham vias em boas condições e um espaço urbano bem cuidado.”